«Все хлопоты мы берем на себя». Воробьев рассказал добровольцу мобилизации из Подмосковья о мерах поддержки | 360°

Подмосковье 06 октября 2022, 08:39 Поделиться Telegram

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Viber «Все хлопоты мы берем на себя». Воробьев рассказал добровольцу мобилизации из Подмосковья о мерах поддержки Андрей Воробьев напомнил о мерах поддержки мобилизованных в Подмосковье

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Московская область окажет поддержу мобилизованным жителям и их семьям. Призывники получат единовременные выплаты в размере 200 тысяч рублей, а их дети смогут попасть в детский сад без очереди и бесплатно питаться в школах. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообщался с добровольцем из Сергиева Посада и ответил на волнующие его вопросы в эфире радио Sputnik.

«Сейчас мы видим цифры. Большое количество ребят — добровольцы. И по стране, и по Подмосковью тоже», — отметил губернатор.

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Евгений из Сергиева Посада рассказал главе региона, как мобилизовался. По его словам, он пошел на службу по личным убеждениям. Сам Евгений трудится в РЖД.

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«Работаю на железной дороге. Доброволец от РЖД, получается. Причем у меня бронь, меня не забирали», — рассказал мужчина.

Он рассказал губернатору об ипотечном кредите. Андрей Воробьев напомнил, что с этим должна помочь единовременная выплата, которая придет всем мобилизованным жителям региона после 21 сентября.

«И все, что касается школ, детских садов — очередь убираем для детей всех, кто призван. И питание полностью, которое детки получают в школах, детском саду, тоже будут бесплатными», — напомнил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев анонсировал меры поддержки мобилизованных и добровольцев. Они помогут не только самим призывникам, но и их семьям.

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