Мобилизованные в Подмосковье получат единовременную выплату в 200 тысяч рублей — губернатор Воробьев | 360°

Подмосковье 05 октября 2022, 17:34 Поделиться Telegram

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Viber Мобилизованные в Подмосковье получат единовременную выплату в 200 тысяч рублей — губернатор Воробьев Губернатор Воробьев: мобилизованные в Подмосковье получат единовременно 200 тысяч рублей

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что военнослужащие региона, мобилизованные после 21 сентября, получат единовременные выплаты в размере 200 тысяч рублей. Информация появилась в Telegram-канале главы региона.

"Чтобы поддержать семьи бойцов, которые отправились выполнять свой долг перед страной, мы разработали ряд мер поддержки. Мобилизованные после 21 сентября получат единовременные выплаты в размере 200 тысяч рублей. Деньги поступят проактивно после первой зарплаты", - рассказал Андрей Воробьев.

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Кроме того, дети мобилизованных и добровольцев Московской области смогут бесплатно посещать детсады, им отдадут приоритет при зачислении. Школьников обеспечат бесплатными завтраками и обедами, возможностью свободно посещать кружки и секции, продленку.

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К каждому пункту призыва в регионе прикрепили социального консультанта, который помогает решать социальные вопросы, помогает одиноким пожилым родителям мобилизованных, оказывает психологическую поддержку военнослужащим.

Продолжается круглосуточная работа горячей линии по номеру 122 (добавочный 8), напомнил губернатор Воробьев. Туда можно в частности адресовать вопросы по мерам поддержки.

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