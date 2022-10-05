Губернатор Подмосковья рассказал обо всех мерах поддержки мобилизованных и их семей | 360°

Важное 05 октября 2022, 17:52 Поделиться Telegram

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Viber Губернатор Подмосковья рассказал обо всех мерах поддержки мобилизованных и их семей

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Подмосковье ввело меры поддержки мобилизованных и их семей. Каждый мужчина, призванный или пришедший добровольцем после 21 сентября, получит выплату размером 200 тысяч рублей. Их детям дадут приоритет при записи в детские сады. Школьников, чьи отцы отправились служить, обеспечат бесплатными завтраками и обедами, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Он подчеркнул, что правительство поддерживает связь с призывниками, которые сейчас проходят военную подготовку. Выплата мобилизованным придет проактивно после первой зарплаты.

Чтобы поддержать семьи бойцов, которые отправились выполнять свой долг перед страной, мы разработали ряд мер поддержки Андрей Воробьев.

Дети мобилизованных смогут бесплатно посещать детские сады, кружки и группы продленного дня. По мнению губернатора, это особенно важно, когда один из родителей не дома.

Кроме того, к каждому пункту призыва прикрепили социального консультанта.

«Он помогает решать социальные вопросы, оказывает помощь одиноким пожилым родителям или психологическую поддержку ребятам», — сказал Воробьев.

В Подмосковье работает горячая линия 122 (добавочный — 8) по вопросам мобилизации. Звонки принимают круглосуточно. Операторам поступило уже почти 60 тысяч обращений.

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