Врачи Подмосковья выписали 2,8 млн электронных рецептов на лекарства за полгода
Почти 2,8 миллиона электронных рецептов на льготные лекарства оформили в больницах Подмосковья за шесть месяцев. Услуга появилась в прошлом году и стала очень востребованной.
Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, пациенту, получившему рецепт, достаточно назвать в аптеке свои данные.
Сразу после этого фармацевт увидит сведения в электронной базе и выдаст препарат.
Удобство электронного рецепта заключается в том, что его невозможно забыть, потерять или помять
Светлана Стригункова.
По ее словам, в среднем в Московской области за неделю выписывают около 100 тысяч таких рецептов.
Подробная информация о препаратах хранится в личном кабинете пациента на «Госуслугах» Подмосковья. Лекарства выдают в аптечной сети «Мособлмедсервис».
Чтобы получить препарат, нужно назвать фамиилию, имя, отчество и дату рождения или номер полиса ОМС, СНИЛС.
Ранее по инициативе губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье установили новую меру поддержки врачей — выплату на аренду жилья.