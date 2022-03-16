Более 3,5 тысячи врачей из Подмосковья начали получать выплату на аренду жилья
Выплату на аренду жилья назначили для 3,6 тысячи врачей из Подмосковья. Это новая мера поддержки, установленная губернатором региона Андреем Воробьевым. Она доступна медицинским работникам 18 специальностей.
С января врачи стали получать выплату на аренду жилья — 20 тысяч рублей каждый месяц, напомнила первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.
Продолжаем работу по привлечению кадров. Для этого в регионе действует комплекс мер социальной поддержки
Светлана Стригункова.
Компенсация доступна не только врачам, но и фельдшерам, медсестрам.
Выплата положена медицинским работникам, у которых нет жилых помещений в Подмосковье и у которых супруги, дети тоже не имеют никакой жилплощади в регионе.
Заявку можно подать на «Госуслугах» Подмосковья. Рассмотрят ее в течение 10 рабочих дней.