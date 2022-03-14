Мособлдума назвала запас лекарств в России достаточным

Сейчас Россия обладает достаточным запасом лекарств, в том числе жизненно необходимых. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по вопросам социальной политики и здравоохранения Андрей Голубев.

По его словам, запас лекарств в стране сохраняется на высоком уровне в том числе благодаря антиковидному опыту.

Приоритет — обеспечение бесперебойной работы фармацевтических производств в стране Андрей Голубев.

Он добавил, что особое значение имеет стабильность поставок в аптеки и госпитали. По информации Минпромторга, Россия готова продолжать конструктивные диалоги с иностранными компаниями, не планирующими ограничивать работу.

Задачи по обеспечению льготными лекарствами лежат на сети «Мособлмедсервис», которая входит в реестр добросовестных поставщиков.

Ранее жителям Подмосковья рассказали об устойчивом запасе товаров в торговых сетях. Если возникает нехватка продуктов, эти сведения направляют в ФАС, прокуратуру и оперативные штабы Минсельхоза, Минпромторга России.