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    14 декабря 2021, 15:49

    Почти 1,5 миллиона электронных рецептов на лекарства оформили в Подмосковье с сентября

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Оформление электронных рецептов на лекарства оказалось очень востребованным в Подмосковье. Услугу внедрили в сентябре. Каждую неделю врачи выписывают не менее 100 тысяч таких рецептов.

    Почти 1,5 миллиона электронных рецептов на лекарства оформили в Подмосковье с сентября | Изображение 1

    Как рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, в Подмосковье оформили свыше 1,4 миллиона электронных рецептов на льготные лекарства.

    Главное преимущество электронного рецепта — его невозможно потерять, испортить, забыть. Он всегда под рукой

    Светлана Стригункова.

    Сначала врач выписывает рецепт во время приема пациента, а после больному остается прийти за лекарством в аптеку.

    Чтобы получить лекарство, достаточно назвать фамилию, имя, отчество и дату рождения. Второй вариант — сообщить номер полиса ОМС или СНИЛС.

    Но возможность получить бумажную версию рецепта тоже сохранили. При желании пациент сможет попросить о таком формате.