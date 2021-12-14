Почти 1,5 миллиона электронных рецептов на лекарства оформили в Подмосковье с сентября

Оформление электронных рецептов на лекарства оказалось очень востребованным в Подмосковье. Услугу внедрили в сентябре. Каждую неделю врачи выписывают не менее 100 тысяч таких рецептов.

Как рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, в Подмосковье оформили свыше 1,4 миллиона электронных рецептов на льготные лекарства.

Главное преимущество электронного рецепта — его невозможно потерять, испортить, забыть. Он всегда под рукой Светлана Стригункова.

Сначала врач выписывает рецепт во время приема пациента, а после больному остается прийти за лекарством в аптеку.

Чтобы получить лекарство, достаточно назвать фамилию, имя, отчество и дату рождения. Второй вариант — сообщить номер полиса ОМС или СНИЛС.

Но возможность получить бумажную версию рецепта тоже сохранили. При желании пациент сможет попросить о таком формате.