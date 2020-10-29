Врачи из Белоруссии переехали работать в Подмосковье. На решение повлияла зарплата

В Московской области есть программы поддержки для молодых специалистов из других регионов — так привлекают талантливых врачей, учителей и ученых. Но иногда люди из других стран переезжают в Подмосковье. Такой возможностью воспользовалась семья врачей из Белоруссии — они рассказали свою историю в эфире «360».

Семья Игнатчиков переехала в Московскую область из Белоруссии. Игорь — хирург, а его супруга Анастасия — офтальмолог. Также в семье есть маленький ребенок. Молодые специалисты рассказали, что на радикальные перемены решились быстро.

«Решение о переезде приняли быстро, после того как поступило предложение о работе от главного врача. Работаем в Талдомской центральной районной больнице. Переехали всей семьей, с ребенком. На наше решение повлияла, конечно, зарплата», — отметил Игорь Игнатчик.

По словам медика, в Подмосковье они с женой зарабатывают в несколько раз больше. «Также возможность роста в профессии, развитие. Здесь достаточно много хороших доступных образовательных программ и опытных специалистов рядом. Конечно, хочется лучшего будущего для нашего ребенка», — добавил молодой специалист.

Семье Игнатчиков осталось решить только один вопрос. Работодатель оплачивает большую часть съемной квартиры, но врачи планируют приобрести собственное жилье. Для этого в Подмосковье существует программа «Социальная ипотека». Губернатор Андрей Воробьев отметил, что специалисты могут подать заявку.

«Да, у нас такая программа существует для тех, кто приезжает к нам, чтобы работать в Московской области. Особенно молодым, у которых есть детишки. Понимаем, что субсидирование ипотеки — важный этап. Жилищная площадь становится доступной. Поэтому подавайте заявку, и мы обязательно ее удовлетворим», — рассказал губернатор в эфире «360».

Благодаря программе уникальные работники могут получить кредит на квартиру на специальных условиях: они должны будут оплатить только проценты.

«Если вы готовы дальше работать, а это обязательное условие, то мы заявку, конечно, рассмотрим и найдем способ оказать вам поддержку. Такую же, какую вы оказали нам в самый сложный период. Спасибо вам», — обратился к медикам Андрей Воробьев.

Также в Московской области действует программа «Земский доктор». Она направлена на поддержку медиков, пришедших трудиться в сельскую местность.