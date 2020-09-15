Учитель физкультуры из Люберец переедет в собственную квартиру благодаря социальной ипотеке

Мария Панова шестой год работает учителем физкультуры в гимназии в Люберцах. В этом году преподаватель получила социальную ипотеку. Кроме нее сертификаты на жилье с начала года получили еще 109 специалистов в сфере образования.

Источник фото: телеканал «360»

Мария переехала в Подмосковье из Волгограда. Работа в школе вскоре порадовала социальным жильем рядом с учебным учреждением. В квартире общежития вместе с девушкой жили еще шесть семей. Один душ и туалет на всех и всего одна газовая плита. Свою комнату Маша обустроила для души, но все равно комната есть комната, где каждый сантиметр был на вес золота.

В этом году Мария переедет в свою собственную квартиру. Программа «Социальная ипотека» покроет все проценты по кредиту. Попасть в программу Маше удалось не сразу. Но девушка дождалась заветного сертификата, который равен первоначальному капиталу или даже больше.

«Хочу светлую комнату, чтобы у меня было обязательно рабочее место. У меня, к сожалению, только один стол, на котором я и работаю, и обедаю», — поделилась Мария Панова, учительница физкультуры Гимназии № 56, Люберцы.

Источник фото: телеканал «360»

По программе собственник гасит лишь проценты по кредиту, остальное — из бюджета региона. И кстати, вместе с учительницей физкультуры в этом году новоселье справят еще 109 педагогов Подмосковья. За все время реализации программы сертификаты получили более 300 учителей.

Программа социальной ипотеки реализуется в Подмосковье уже четыре года. За это время сертификаты на жилье получили более 1,7 тысячи специалистов. Андрей Воробьев назвал программу важной мерой поддержки.