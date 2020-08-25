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    25 августа 2020, 13:33

    Более 230 земских врачей начнут работать в Подмосковье до конца года. Они получат выплаты

    Анастасия Аброськина , Юлия Уткина

    До конца года Подмосковье планирует привлечь в села 232 медика по программе «Земский доктор». Среди них врачи и фельдшеры. Каждый из них получит выплаты — это мера поддержки новых специалистов в небольших поселениях.
    Более 230 земских врачей начнут работать в Подмосковье до конца года. Они получат выплаты

    Цель программы «Земский доктор» — помочь врачам, решившим работать в отдаленных местностях Подмосковья. Для участников предусмотрена единовременная денежная выплата.

    Так, врачи получат миллион рублей, фельдшеры — 500 тысяч. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения области Светлана Лазарева.

    Жители сел должны иметь возможность получить консультацию медицинского специалиста фактически рядом с домом

    Светлана Лазарева.

    Светлана Лазарева добавила: одна из задач властей — обеспечить учреждения квалифицированными кадрами и сделать медицину доступнее. В этом году на поддержку специалистов выделили 222 миллиона рублей.

    А наряду с «Земским доктором» в Подмосковье предусмотрены и другие меры поддержки. Это, например, программа «Социальная ипотека» и губернаторская доплата в размере до 32 тысяч рублей для участковых педиатров, терапевтов и врачей общей практики.

    Участвовать в программе «Земский доктор» теперь могут и врачи старше 50 лет. Прежде было ограничение по возрасту.

    Новости SMI.FM