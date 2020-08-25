Более 230 земских врачей начнут работать в Подмосковье до конца года. Они получат выплаты
Цель программы «Земский доктор» — помочь врачам, решившим работать в отдаленных местностях Подмосковья. Для участников предусмотрена единовременная денежная выплата.
Так, врачи получат миллион рублей, фельдшеры — 500 тысяч. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения области Светлана Лазарева.
Жители сел должны иметь возможность получить консультацию медицинского специалиста фактически рядом с домомСветлана Лазарева.
Светлана Лазарева добавила: одна из задач властей — обеспечить учреждения квалифицированными кадрами и сделать медицину доступнее. В этом году на поддержку специалистов выделили 222 миллиона рублей.
А наряду с «Земским доктором» в Подмосковье предусмотрены и другие меры поддержки. Это, например, программа «Социальная ипотека» и губернаторская доплата в размере до 32 тысяч рублей для участковых педиатров, терапевтов и врачей общей практики.
Участвовать в программе «Земский доктор» теперь могут и врачи старше 50 лет. Прежде было ограничение по возрасту.