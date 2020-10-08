Около 2 тысяч сертификатов на социальную ипотеку выдали в Подмосковье за 5 лет

За пять лет уникальным специалистам из Подмосковья выдали около двух тысяч сертификатов на социальную ипотеку. Они дают льготу на покупку жилья. Так власти поддерживают врачей, учителей, воспитателей, ученых, тренеров и других работников.

Программа «Социальная ипотека» работает в Подмосковье с 2016 года — ее запустили по решению губернатора Андрея Воробьева. За этот год вручат 365 свидетельств. Об этом сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова. Нам известно, что более 1,7 тысячи граждан уже приобрели квартиры. Наибольшим же спросом пользуются двухкомнатные, на втором месте — трехкомнатные Инна Федотова. Стоимость квартиры берет на себя правительство Подмосковья, а ее обладателю остается лишь выплачивать проценты. Подать свою заявку на участие в программе можно через способы связи, указанные на сайте областного Минжилполитики.