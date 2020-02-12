Врач из Раменского исполнила мечту и встала на коньки. Теперь она завоевывает награды любительских турниров
Те, кто попадает на прием к рентгенологу Ольге Деминой, порой не подозревают, что перед ними необычный врач, а фигуристка. Утром Ольга ставит диагнозы, а вечером выходит на лед.
«Влюбленность в специальность является, конечно, более важным. Но затем появилось фигурное катание, в которое я точно так же влюбилась. Но я не могу сейчас их как-то поделить», — сказала Ольга Демина.
Фигурное катание — детская мечта. Но первые шаги на льду Ольга сделала только после 30 лет. И вот спустя некоторое время она завоевывает не только сердца пациентов, но и награды международных любительских соревнований.
В работе Ольга собрана и серьезна. На столе идеальный порядок, в голове — тем более. Ее коллеги говорят просто: «она крутой специалист».
После рабочего дня Ольга спешит на тренировку. Небольшая разминка, а после — оттачивать элементы. «Появилось это случайно, я познакомилась с девочкой, которая сказала: «Ты любишь фигурное катание? Так пошли заниматься со мной на ледовую арену», — рассказала Ольга.
Сейчас школы фигурного катания для взрослых набирают популярность. Любой может записаться, а самые старательные смогут выступать.
«Это было так неожиданно для меня, что я вышла, и у меня абсолютно никакого страха не было. То есть все другие участники чего-то боялись, переживали», — вспоминает Ольга Демина.
Уже на первых соревнованиях спустя год занятий рентгенолог заняла второе место. А потом в копилку добавилось золото, кубок Москвиной, Ледяная звезда. И третье место на чемпионате любителей.
«Конечно, этим все ограничивается для любителей. Но это не передать словами, когда ты выходишь на подиум перед таким количеством людей», — отметила Ольга.
О любви к фигурному катанию врача из Раменского узнал известный фигурист Евгений Плющенко. Он прислал видеообращение к Ольге. Спортсмен поздравил ее и пригласил заниматься в свою школу.
Новая цель Ольги — золото будущего чемпионата мира доя любителей, который пройдет в мае в Германии. Упорные тренировки сделают свое дело, уверена фигуристка.