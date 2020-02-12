    12 февраля 2020, 20:35

    Врач из Раменского исполнила мечту и встала на коньки. Теперь она завоевывает награды любительских турниров

    Анна Каргашина, Мария Филиппова, Ольга Крылова

    Рентгенолог из Раменского Ольга Демина исполнила детскую мечту. После 30 лет она впервые встала на коньки и теперь завоевывает награды международных любительских соревнований.
    Врач из Раменского исполнила мечту и встала на коньки. Теперь она завоевывает награды любительских турниров

    Те, кто попадает на прием к рентгенологу Ольге Деминой, порой не подозревают, что перед ними необычный врач, а фигуристка. Утром Ольга ставит диагнозы, а вечером выходит на лед.

    «Влюбленность в специальность является, конечно, более важным. Но затем появилось фигурное катание, в которое я точно так же влюбилась. Но я не могу сейчас их как-то поделить», — сказала Ольга Демина.

    Врач из Раменского исполнила мечту и встала на коньки. Теперь она завоевывает награды любительских турниров | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Фигурное катание — детская мечта. Но первые шаги на льду Ольга сделала только после 30 лет. И вот спустя некоторое время она завоевывает не только сердца пациентов, но и награды международных любительских соревнований.

    В работе Ольга собрана и серьезна. На столе идеальный порядок, в голове — тем более. Ее коллеги говорят просто: «она крутой специалист».

    Врач из Раменского исполнила мечту и встала на коньки. Теперь она завоевывает награды любительских турниров | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    После рабочего дня Ольга спешит на тренировку. Небольшая разминка, а после — оттачивать элементы. «Появилось это случайно, я познакомилась с девочкой, которая сказала: «Ты любишь фигурное катание? Так пошли заниматься со мной на ледовую арену», — рассказала Ольга.

    Сейчас школы фигурного катания для взрослых набирают популярность. Любой может записаться, а самые старательные смогут выступать.

    «Это было так неожиданно для меня, что я вышла, и у меня абсолютно никакого страха не было. То есть все другие участники чего-то боялись, переживали», — вспоминает Ольга Демина.

    Врач из Раменского исполнила мечту и встала на коньки. Теперь она завоевывает награды любительских турниров | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Уже на первых соревнованиях спустя год занятий рентгенолог заняла второе место. А потом в копилку добавилось золото, кубок Москвиной, Ледяная звезда. И третье место на чемпионате любителей.

    «Конечно, этим все ограничивается для любителей. Но это не передать словами, когда ты выходишь на подиум перед таким количеством людей», — отметила Ольга.

    О любви к фигурному катанию врача из Раменского узнал известный фигурист Евгений Плющенко. Он прислал видеообращение к Ольге. Спортсмен поздравил ее и пригласил заниматься в свою школу.

    Врач из Раменского исполнила мечту и встала на коньки. Теперь она завоевывает награды любительских турниров | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    Новая цель Ольги — золото будущего чемпионата мира доя любителей, который пройдет в мае в Германии. Упорные тренировки сделают свое дело, уверена фигуристка.