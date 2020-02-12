Врач из Раменского исполнила мечту и встала на коньки. Теперь она завоевывает награды любительских турниров

Рентгенолог из Раменского Ольга Демина исполнила детскую мечту. После 30 лет она впервые встала на коньки и теперь завоевывает награды международных любительских соревнований.

Те, кто попадает на прием к рентгенологу Ольге Деминой, порой не подозревают, что перед ними необычный врач, а фигуристка. Утром Ольга ставит диагнозы, а вечером выходит на лед.

«Влюбленность в специальность является, конечно, более важным. Но затем появилось фигурное катание, в которое я точно так же влюбилась. Но я не могу сейчас их как-то поделить», — сказала Ольга Демина.

Источник фото: телеканал «360»

Фигурное катание — детская мечта. Но первые шаги на льду Ольга сделала только после 30 лет. И вот спустя некоторое время она завоевывает не только сердца пациентов, но и награды международных любительских соревнований.

В работе Ольга собрана и серьезна. На столе идеальный порядок, в голове — тем более. Ее коллеги говорят просто: «она крутой специалист».

Источник фото: телеканал «360»

После рабочего дня Ольга спешит на тренировку. Небольшая разминка, а после — оттачивать элементы. «Появилось это случайно, я познакомилась с девочкой, которая сказала: «Ты любишь фигурное катание? Так пошли заниматься со мной на ледовую арену», — рассказала Ольга.

Сейчас школы фигурного катания для взрослых набирают популярность. Любой может записаться, а самые старательные смогут выступать.

«Это было так неожиданно для меня, что я вышла, и у меня абсолютно никакого страха не было. То есть все другие участники чего-то боялись, переживали», — вспоминает Ольга Демина.

Источник фото: телеканал «360»

Уже на первых соревнованиях спустя год занятий рентгенолог заняла второе место. А потом в копилку добавилось золото, кубок Москвиной, Ледяная звезда. И третье место на чемпионате любителей.

«Конечно, этим все ограничивается для любителей. Но это не передать словами, когда ты выходишь на подиум перед таким количеством людей», — отметила Ольга.

О любви к фигурному катанию врача из Раменского узнал известный фигурист Евгений Плющенко. Он прислал видеообращение к Ольге. Спортсмен поздравил ее и пригласил заниматься в свою школу.

Источник фото: телеканал «360»

Новая цель Ольги — золото будущего чемпионата мира доя любителей, который пройдет в мае в Германии. Упорные тренировки сделают свое дело, уверена фигуристка.