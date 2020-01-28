Дубненские пенсионеры вспомнили увлечение молодости и встали на коньки. А компанию им составил глава городского округа Максим Данилов.

Дубненские конькобежцы и фигуристки серебряного возраста вышли на лед впервые. В рамках губернаторской программы «Активное долголетие» им выделили постоянное время на катке «Снеговик».

Источник фото: телеканал «360»

«Если будет потребность — будем выделять дополнительные часы. Провели анализ небольшой, активные виды спорта — танцы, аэробика, каток — более востребованы, чем сидячие упражнения за компьютером. Как сегодня одна из девушек серебряного возраста сказала, что вместо танцев пошла на каток. То есть чередуют люди активные виды. Был приглашен сегодня на танцы, было очень приятно. Приглашение принял», — сказал глава Дубны Максим Данилов.

Источник фото: телеканал «360»

Валентина Толокнова с огромным энтузиазмом вновь встала на коньки — впервые за 50 лет. В школе и институте она часто ходила на каток, занималась конькобежным спортом. Ровесница Победы — родилась весной 1945-го — она увлеклась этим спортом случайно.

«Поскольку мама была мать-одиночка — после войны, двое детей — то я пошла в конькобежную секцию. Почему? Там давали бесплатно рейтузы и свитер. Ношеные, правда, но все же. Черные рейтузы и красный свитер! И коньки давали. Я, такая счастливая, рассекала, все получалось», — рассказала Валентина Толокнова.

Источник фото: телеканал «360»

Здесь, на катке, состоялась добрая встреча с прошлым — пенсионеры вспомнили послевоенное время, школьные годы, студенчество. Как учились кататься на самодельных коньках «Снегурках», крепили их к валенкам веревками.

Источник фото: телеканал «360»

Спортсмены помогали пожилым людям освоиться, хотя те и без помощи довольно уверенно чувствовали себя на льду.

«Конечно, большинство из них уже катались, умеют. Но катались давно. Поэтому сначала рекомендации по технике безопасности — вне льда. Потом на лед выходим. Чтобы начать скольжение, где-то и поддержать надо, рекомендовать, как передвигаться», — отметил Геннадий Минаев, начальник управления по физической культуре и спорту администрации Дубны.

Пожилых людей на катке «Снеговик» ждут каждый вторник в полдень. Здесь есть удобные раздевалки, камера хранения. Для настроения звучит музыка. Коньки — фигурные, хоккейные — пенсионеры могут взять бесплатно.