Активные, поехали кататься! Подольских пенсионеров поставили на коньки

В Подольске пенсионеров поставили на коньки. Некоторые из них не выходили на лед более 50 лет. К спорту дедушек и бабушек вернула программа «Активное долголетие».

Источник фото: телеканал «360»

Подольские участники клуба «Активное долголетие» встали на коньки. И это настоящий подвиг. Ведь петь в хоре или заниматься йогой — это одно. А вот скользить в почтенном возрасте по льду — совершенно другое.

Подольский ледовый дворец «Витязь» теперь будет регулярно выделять время для катания местным пенсионерам. Разумеется, бесплатно. Администрация городского округа обо всем договорилась.

«На коньках стояла 50 лет назад. Постояла сначала у бортика, а потом потихонечку поехала», — поделилась впечатлениями Валентина Бубнова, пенсионерка.

Валентине Ростиславовне Бубновой в этом году стукнет 70 лет. Но мышечная память помнит, как она рассекала на коньках в 20-летнем возрасте. И падать тогда не боялась. Да и сейчас страха нет.

Источник фото: телеканал «360»

Валентина Ростиславовна здесь уже звезда фигурного катания. Но есть и те, кто только начинает свой путь в этом виде спорта.

Большинство муниципалитетов Подмосковья не решаются пока ставить участников «Активного долголетия» на коньки. Слишком велик риск серьезных травм. А в Подольске не побоялись. Хотя во время тестового заезда пришлось понервничать.

«Мы подстрахованы скорой помощью. Наши медики помогают. Достаточно быстро и хорошо. Сегодня настроение у всех замечательное», — отметила Ирина Бабакова, заместитель главы городского округа Подольск.