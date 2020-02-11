    11 февраля 2020, 17:49

    Архивное фото Плющенко с сыном умилило россиян

    Анастасия Кременчугская

    В Сети появилось фото Евгения Плющенко семилетней давности, на которой он изображен со своим сыном. Снимок опубликовали в инстаграм-аккаунте Гном Гномыча. Об этом написал сайт «Дни.ру».

    На фото знаменитый фигурист в машине держит на руках совсем маленького сына.

    Подпись к фото не менее милая.

    «Даже не верится, что я был таким маленьким гномиком», — говорится под снимком.

    «Боже, какой лапушка»!», «Фото супер», «Ты сладкий», «Солнышко», «Как быстро растут дети!» — написали пользователи в соцсети.