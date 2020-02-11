11 февраля 2020, 17:49
Архивное фото Плющенко с сыном умилило россиян
В Сети появилось фото Евгения Плющенко семилетней давности, на которой он изображен со своим сыном. Снимок опубликовали в инстаграм-аккаунте Гном Гномыча. Об этом написал сайт «Дни.ру».
На фото знаменитый фигурист в машине держит на руках совсем маленького сына.
Подпись к фото не менее милая.
«Даже не верится, что я был таким маленьким гномиком», — говорится под снимком.
«Боже, какой лапушка»!», «Фото супер», «Ты сладкий», «Солнышко», «Как быстро растут дети!» — написали пользователи в соцсети.