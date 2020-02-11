Архивное фото Плющенко с сыном умилило россиян

На фото знаменитый фигурист в машине держит на руках совсем маленького сына.

Подпись к фото не менее милая.

«Даже не верится, что я был таким маленьким гномиком», — говорится под снимком.

«Боже, какой лапушка»!», «Фото супер», «Ты сладкий», «Солнышко», «Как быстро растут дети!» — написали пользователи в соцсети.