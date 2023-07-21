Подмосковье 21 июля 2023, 14:05 Воробьев заявил о важности инфраструктуры для растущего Подмосковья Губернатор Воробьев рассказал об открытии 23 новых школ в Подмосковье к сентября Пресс-служба Главстройнадзора Московской области

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Московская область постоянно развивается. В городских округах появляются новые микрорайоны, где необходима социальная инфраструктура: школы, поликлиники, больницы и детские сады. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы регулярно занимаемся тем, чтобы, когда рождаются микрорайоны, — а мы все прекрасно понимаем, что Подмосковье растет, это видно невооруженным глазом — была сбалансированность социальной инфраструктуры», — заявил губернатор Московской области.

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Он подчеркнул, что к началу учебного года в Подмосковье появится 23 новые школы и около 20-25 новых детских садов. Также продолжится работа по открытию и ремонту новых больниц и поликлиник, которые являются необходимыми элементами для качества жизни.

Поликлиники и больницы Подмосковья строят только по новым стандартам, объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Уже действующие лечебные учреждения также переоборудуют.

«При строительстве нового стационара или капитальном ремонте существующих все палаты будут не более четырех мест, со всеми удобствами и душем», — рассказал Андрей Воробьев.

Часть поликлиник Подмосковья уже перевели на новый формат работы: там организовали систему электронной записи, комфортные места ожидания и улучшили работу регистратур, чтобы сделать их удобными для пациентов.