Подмосковье 07 июня 2023, 15:54 Андрей Воробьев заявил о переводе на новый стандарт работы еще 100 поликлиник Подмосковья Губернатор Подмосковья Воробьев: до конца года еще 100 поликлиник перейдет на новый формат

Читать 360tv в

Поликлиники Московской области продолжают переводить на новый стандарт работы, чтобы каждый пациент мог получить быструю и квалифицированную помощь, несмотря на серьезную загрузку врачей. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе общения с жителями региона.

Он пояснил, что речь идет об удобных регистратурах, электронной записи и специальных местах ожидания для пациентов, которым необходима помощь врачей.

Реклама

«Самые загруженные кабинеты располагаем на первом этаже, чтобы лишний раз не бегать по лестнице. Выдача справок также находится в удобном месте», — рассказал Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что по новому стандарту уже работают 50 поликлиник, а до конца года на такой формат перейдут еще 100 медицинских учреждений.

«У нас 406 поликлиник, 200 амбулаторий, куда каждый день приходят 200 тысяч человек. Весной и осенью, когда ОРВИ или грипп — до 240 тысяч человек в день. И каждому нужна забота, внимание, своевременная квалифицированная помощь», — добавил глава Подмосковья.

Андрей Воробьев добавил, что новый стандарт также разработали для стационаров. Его внедрят в ближайшие пять лет. Все палаты в больницах сделают четырехместными и каждую оборудуют туалетом и душем.

Губернатор добавил, что уже дал поручение Министерству здравоохранения Подмосковья учесть пожелания пациентов и рекомендации врачей по питанию в больницах. Этот вопрос он назвал очень важным и призвал ориентироваться на мнения жителей и медицинских специалистов.