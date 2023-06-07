Подмосковье 07 июня 2023, 19:09 Андрей Воробьев объявил о переходе больниц Подмосковья на новый стандарт работы Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал о новых по размещению больных в стационарах

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Палаты больниц Московской области сделают четырехместными и оборудуют туалетами и душами. О внедрении нового стандарта для стационаров рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям.

Он подчеркнул, что работа предстоит масштабная и займет она около пяти лет.

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«При строительстве нового стационара или капитальном ремонте существующих все палаты будут не более четырех мест, со всеми удобствами и душем», — рассказал Андрей Воробьев.

Глава региона добавил, что уже дал поручение Министерству здравоохранения Московской области обратить внимание на питание в больницах. Он попросил учесть для разработки меню для стационаров пожелания пациентов и рекомендации врачей.

Это не первое преобразование медицинских учреждений Московской области. Уже 50 подмосковных поликлиник переоборудовали, чтобы сделать удобными для пациентов. Для этого организовали систему электронной записи, комфортные места ожидания и улучшили работу регистратур.

«Самые загруженные кабинеты расположили на первом этаже, чтобы лишний раз не бегать по лестнице. Выдача справок также находится в удобном месте», — рассказал Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что до конца года на новый формат работы переведут еще 100 поликлиник.