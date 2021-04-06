«Это нелепое время прошло». Воробьев заявил, что в Щелкове не будут строить ТЦ на месте сквера

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Щелкове не станут убирать детскую площадку и сквер и ставить торговый центр. По его словам, «нелепое время», когда такие важные места заменяли торговыми площадками, прошло. Об этом он заявил на совещании с зампредами.

«Мы рассматривали уже один случай в Королеве. Уважаемые главы, в скверах мы не будем вырубать деревья и строить торговые центры. Если это нелепое время и было, то оно прошло. Поэтому прошу вас при принятии решений крайне взвешенно подходить к развитию территорий», — сказал губернатор.

Воробьев подчеркнул, что парки и скверы в области продолжат благоустраивать.

Прошу вас понять, что скверы, парки, общественные зоны мы и дальше будем благоустраивать и развивать, для того чтобы там можно было гулять, проводить время и радоваться природе Подмосковья Андрей Воробьев.

«Такие случаи у нас к сожалению случаются, и если нет взаимопонимания с жителями, делать этого не надо. Так было у нас пару-тройку месяцев назад в Красногорске. У жителей была фобия, что построят торговый центр. Буквально сегодня утром пришло обращение ко мне жителей Щелково. Андрей Алексенаич [Булгаков], я прошу вас снять все эти недоразумения и принять грамотное, взвешенное решение», — отметил глава региона.

Накануне жители Щелкова записали видеообращение к местным властям. Они попросили помочь им отстоять детскую площадку. Вместо нее, по словам людей, хотели построить торговый центр. Глава городского округа Андрей Булгаков приехал на место и заверил всех присутствующих, что действовать будут в интересах людей.

В пресс-службе Госадмтехнадзора сообщили «360», что после сообщений жителей о строительных работах на площадке инспекторы оперативно осмотрели территорию. В результате были возбуждены два административных дела, а площадку предписали вернуть в прежнее состояние.