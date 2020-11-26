Рябиновый сквер в Королеве благоустроят вместо строительства ТЦ

Небольшой сквер на проспекте Космонавтов в городском округе Королев стал местом борьбы местных жителей и предпринимателя. Бизнесмен в 2016 году по аукциону получил этот участок в аренду и собирался построить торговый павильон. Жители выступили против. По решению губернатора Подмосковья сквер благоустроят, а инвестору дадут другой участок. Об этом Андрей Воробьев рассказал в эфире «360».

Губернатор заявил, что рабочие места, которые может дать торговый центр, — это важно, но мнение жителей в приоритете. Инвестор получит в качестве компенсации отдельный участок.

«Против жителей мы не пойдем — об этом я сказал в понедельник. Инвестор понес затраты. Мы встречались с ним, я давал поручение. Соответственно, будем искать ему компенсацию. Он занимается еще и медициной, и мы его не бросим», — пообещал губернатор. Он подчеркнул, что никакой рубки деревьев там не будет.

Первый заместитель главы городского округа Королев Юрий Копцик рассказал, что после поручения губернатора приняли решение о передаче инвестору другого участка. Кроме того, с руководством городского округа встретились заместитель председателя правительства Вячеслав Духин и министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Обсудили вопросы благоустройства данного сквера. Поэтому в ближайшие дни проведем встречу с жителями по обсуждению перечня работ по благоустройству в данном сквере», — рассказал Копцик.

Андрей Воробьев попросил наградить наиболее активных горожан, которые боролись за сохранение сквера.

Инвестору предоставим дополнительный участок, а жителям оставим сквер Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев уже говорил о том, что властям муниципалитета нужно или договариваться с жителями, или найти для предпринимателя другое место. Он даже предлагал вернуть инвестору деньги.

«То, что аукцион был проведен в 2016 году, — это одна история. Жители не хотят — точка», — отметил Воробьев.