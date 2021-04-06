Бюджет Подмосковья с начала года вырос более чем на 16%

Бюджет Московской области по итогам первого квартала года увеличился более чем на 16%. Об этом в ходе совещания с зампредами правительства сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«У нас закончился первый квартал. Есть предварительные, но очень важные данные. Экономика работает. Наш бюджет за первый квартал прибавил чуть больше 16%, это хорошая цифра», — отметил Воробьев.

Главная задача правительства состоит в том, чтобы все дальнейшие месяцы сохранялись такие же темпы экономического роста, подчеркнул глава Подмосковья.

«Еще раз прошу обратить внимание на то, что от каждого из нас зависит результат. И от каждого главы округа», — заявил Воробьев.

Руководители округов отвечают за местные налоги и поддержку бизнеса, а также должны оказывать содействие в привлечении к работе новых предприятий. Все это необходимо для достижения нужного результата, подчеркнул Воробьев.

«Понятно, что бюджет дает нам дополнительные возможности решить проблемы, которые существуют в Подмосковье. На каждой территории их хватает, мы это прекрасно понимаем. И наша задача — обеспечивать перемены именно в том, что ждут от нас жители», — сказал губернатор.

Ранее в Московской области объявили о начале конкурса проектов «Бюджет для граждан». Принять участие в конкурсе могут простые жители региона и компании.