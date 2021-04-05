Глава Щелкова встретился с жителями для спасения сквера от захвата ТЦ

Жителям Щелкова потребовалась помощь местных властей: они хотят отстоять детскую площадку. Вместо нее может появиться торговый центр. Глава городского округа Андрей Булгаков заверил, что действовать будут в интересах людей.

Булгаков встретился с жителями, которые живут недалеко от Краснознаменного сквера.

«Данная территория в 2018 году по решению суда была передана в долгосрочную аренду, и теперь арендатор рассматривает вариант строительства здесь торгового центра», — пояснил он, но отметил, что искать решение проблемы власти будут вместе с жителями.

Нужно проработать варианты. <…> Главное, за что я борюсь — это люди. <…> Я не поддерживаю и не поддерживал никакого строительства здесь торгового центра Андрей Булгаков глава городского округа Щелково.

Руководитель городского округа пояснил, что своей стороны также подключит юристов. Видением ситуации с ним обещали поделиться активные жители. Встретиться Булгаков предложил на субботнике. Кроме того, в течение недели он намерен рассказывать о предпринимаемых действиях и о том, нужна ли поддержка от жителей.

«Договорились быть на связи. В течение недели встретимся повторно. Будем работать сообща и искать лучший вариант. Главное — это интересы людей», — заключил он.

В пресс-службе Госадмтехнадзора сообщили «360», что инспекторы прибыли по просьбе жителей и осмотрели место в прошлом году.

«К нам обратились жители улицы Краснознаменской, дом 5, по работам на детской площадке, о том, что оборудование находится в неисправном виде. Инспекторы прибыли на территорию», — рассказал представитель ведомства.

За ненадлежащее состояние игрового оборудования и проведение работ по демонтажу площадки без ограждений возбудили два административных дела и вынесли предписание об устранении. Но речи о демонтаже не было. Строителей обязали убрать неисправное оборудование и восстановить площадку.

«Аварийное оборудование было демонтировано, предписания — исполнены. Срок исполнения предписания установлен до 12 октября 2020 года. Мы проведем повторный осмотр детской игровой площадки. Если будут травмоопасные элементы, то администрацию привлекут к административной ответственности», — заключили в ведомстве.

По словам жителей, сквер сдали в аренду под строительство ТЦ в 2015 году. Однако люди узнали об этом только в марте 2020 года — когда увидели, как неизвестные рубят деревья и демонтируют детскую площадку.

Все, кто проживает в ближайших домах, вышли и потребовали прекратить строительные работы. В период пандемии все временно прекратилось. За это время люди обратились за помощью к властям Подмосковья.

«Мы очень просим от лица всех жителей нашего района, пожалуйста, поддержите нас. Мы очень надеемся на вашу помощь. Пожалуйста, помогите нам», — попросили жители.

В Королеве, напомнили люди, тоже шла борьба за сквер, которую глава региона Андрей Воробьев поддержал. Сквер на проспекте Космонавтов, по поручению губернатора, решили благоустроить, а инвестору — дать другой участок.

Под строительство земля была отдана по аукциону в 2016 году. Жители стали выходить в защиту сквера. Воробьев поручил выполнить желание населения.