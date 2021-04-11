Воробьев сократил сроки строительства школ в Подмосковье

В Подмосковье сократились сроки строительства школ. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

«По срокам мы сократили строительство. Уходим с двух лет на полтора года. Стараемся школы открывать 1 сентября или после второй четверти», — рассказал губернатор.

В текущем году в регионе планируется ввести в эксплуатацию 27 школ. Кроме того, в Московской области в течение двух лет более 550 школ получат современное IT-оборудование. Губернатор Подмосковья ранее отметил, что цифра должна стать неотъемлемой частью любого урока.

В начале апреля в Красногорске наградили победителей конкурса «Педагогический дебют». Лучших молодых педагогов в заключительном этапе выбирали из 50 претендентов. Во время отбора участники показывали свои знания, выполняли конкурсные задания.

Власти Московской области активно поддерживают молодых учителей. При устройстве на работу в местные школы педагоги получают подъемные в размере 150 тысяч рублей. Эту сумму выплачивают частями. В первый год работы — 50 тысяч рублей, в конце второго года — 100 тысяч рублей. Также специалистам ежемесячно выплачивается доплата в размере шести тысяч рублей.