Лучших молодых педагогов Подмосковья наградили в Красногорске

В Красногорске наградили победителей конкурса «Педагогический дебют». Лучших молодых педагогов в заключительном этапе выбирали из 50 претендентов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Московской области.

Лучших молодых педагогов Подмосковья поздравила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

«Конкурс «Педагогический дебют» — наше традиционное мероприятие, оно проходит в регионе уже в шестой раз. Участниками конкурса являются молодые учителя, чей педагогический стаж не превышает трех лет. Это молодые, амбициозные и очень талантливые ребята. Сегодня смогла лично в этом убедиться», — отметила Забралова.

Она уточнила, что победителей заключительного этапа выбирали из 50 учителей. Во время отбора участники показывали свои знания, выполняли конкурсные задания.

«Экспертному жюри было непросто, но оно сделало свой выбор и определило лучших: пять победителей конкурса и четыре победителя в номинации «Начало начал», — уточнила Ольга Забралова.

Первый зампред добавила, что в Московской области активно поддерживают молодых учителей. При устройстве на работу в подмосковные школы педагоги получают подъемные в размере 150 тысяч рублей. Эту сумму выплачивают частями: в первый год работы — 50 тысяч рублей, в конце второго года — еще 100 тысяч рублей. Помимо этого, молодые специалисты получают доплату шесть тысяч рублей каждый месяц.

«У нас хорошая динамика: ежегодно порядка 1,5 тысячи молодых специалистов трудоустраиваются в образовательные учреждения региона. На данный момент школы Подмосковья укомплектованы учителями на 99%. Мы видим, что молодые ребята хотят работать в образовательных учреждениях Подмосковья, это очень приятно. Мы в свою очередь создаем для них комфортные условия», — подытожила Забралова.

Среди победителей конкурса «Педагогический дебют»: Данила Борисов, учитель истории и обществознания Гимназии № 1 из Воскресенска, Максим Волгин, учитель физкультуры Гимназии № 6 в Ивантеевке, Полина Наумова, учитель начальных классов раменской школы № 9, Кирилл Николаев, учитель биологии и географии школы имени А. П. Чехова из Истры, Дарья Степанова, учитель немецкого языка Гимназии № 11 в городском округе Королев.

В номинации «Начало начал» победили: Кристина Варнакова, учитель математики школы № 3 Можайского округа, Юлия Зеликова, учитель начальных классов Гимназии № 9 Коломенского округа, Елена Ляпина, учитель изобразительного искусства Лицея № 10 в Химках, Екатерина Румянцева, учитель английского языка Селятинской школы № 1 городского округа Наро-Фоминск.