Всем российским школам пообещали подключение к интернету до конца года

Около 11 тысяч российских школ пока не подключены к интернету. Это исправят до конца 2021 года, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передал корреспондент «360».

«До конца 2021 года будут обеспечены интернетом оставшиеся 10 733 школы», — сказал Чернышенко на совещании, посвященном подключению школ к высокоскоростному интернету.

Для контроля параметров соединения правительство внедрит в школах систему мониторинга, добавил вице-премьер.

Эта система, по его словам, «позволит контролировать скорость трафика и другие параметры, подключенных к интернету социальных объектов», передал ТАСС. Она заработает в этом году.

В совещании принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. Позднее он выступил с обращением, призвав жителей региона привиться от коронавируса, чтобы майские праздники отметить с друзьями, а не на больничной койке.

«У нас более 200 пунктов вакцинации: поликлиники и госпитали, торговые центры. Добавим еще, если надо. Записаться можно по номеру 122 — очень просто», — сказал Воробьев.