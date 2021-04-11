В перинатальных центрах Подмосковья проводят самые сложные операции, чтобы спасти новорожденных с проблемами со здоровьем. Власти делают все, чтобы роженицы чествовали себя защищено и комфортно. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал губернатор области Андрей Воробьев.

«Мы делаем все, чтобы жители Подмосковья чувствовали себя абсолютно комфортно и защищено, когда решаются на рождение ребенка, решаются на сложные операции. Потому что перинатальные центры часто нужны для того, чтобы спасать жизнь», — сказал Воробьев.

Подмосковье в прошлом году стало российским лидером по приросту рождаемости. Этот статус регион сохранил до сих пор. По данным Росстата, за 12 месяцев на свет появились 79 107 детей. По данным на февраль этого года, показатель рождаемости в Московской области на 14,4% выше, чем в ЦФО, и на 5,1% выше, чем в России. По словам министра здравоохранения Подмосковья Светланы Стригунковой, перинатальные центры области практикуют все виды родов, включая мягкие, вертикальные и партнерские.