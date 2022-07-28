Воробьев рассказал об автоматическом подтверждении льгот пенсионерам в Подмосковье

Многие льготы стали проактивными в Подмосковье — их предоставляют теперь без посещения МФЦ. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что это облегчило жизнь тех, кто нуждается в поддержке, поскольку больше не нужно собирать квитанции и справки.

Например, это касается компенсации за оплату коммунальных услуг. Льгота стала проактивной в апреле 2022 года.

Ее автоматически назначат, если семья стала многодетной или если человек, например, получил инвалидность.

Благодаря тому, что существует база, к которой у региональной власти доступ, мы видим доход семьи, видим статус того, кто обращается Андрей Воробьев.

Когда система определяет статус льготника, ему на телефон приходит СМС. Затем достаточно подтвердить начисление.

«Но даже если вы этого не сделаете, льгота будет начислена автоматически», — добавил губернатор.

Ранее Воробьев рассказал о переводе госуслуг Подмосковья в онлайн-формат. Это помогло региону оказаться в пятерке лидеров России по цифровой трансформации.