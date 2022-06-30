Губернатор Воробьев рассказал, как «цифра» меняет Подмосковье

Подмосковье вошло в пятерку регионов по цифровой трансформации. Рейтинг представил председатель правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Губернатор области Андрей Воробьев рассказал, как область продвинулась в цифровизации за последние годы.

Регионы оценивались по пяти показателям: цифровая зрелость, платформа обратной связи, перевод социально значимых услуг в электронный вид, информационная безопасность и меры поддержки IT-сферы. Этот список скоро пополнится еще одним критерием — импортозамещением.

«Отмечу, что в условиях санкций была введена дополнительная оценка эффективности применения мер поддержки IТ-отрасли в регионах, разработанных по указу президента Владимира Путина. По итогам мониторинга лидерами их использования стали пять регионов. Это Ямало-Ненецкий автономный округ, Удмуртия, Челябинская, Московская и Архангельская области», — рассказал Чернышенко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил высокий уровень развития информационных технологий столичного региона. Он отметил, что опыт области тиражируется по всей стране. Так, ЦУР, который появился в Подмосковье, сейчас распространился по всей России. Также в области доступны онлайн уже 245 услуг, а IT-компании получают ряд мер поддержки.

«В Подмосковье IT-компании и специалисты получают федеральные и региональные меры поддержки. Это налоговые и финансовые льготы, льготная ипотека, отсрочка от армии. У нас около 13 тысяч IT-компаний, в них работают 28 тысяч человек», — рассказал Воробьев.

Среди цифровых достижений Подмосковья — перевод в онлайн документооборота бизнеса, комплексная услуга для многодетных семей, когда при подаче одного заявления можно получить сразу пять услуг: льготный статус многодетной семьи, оформление социальной карты для одного из родителей и детей старше семи лет, получение компенсации 50% на оплату услуг ЖКХ, выплаты на школьную форму, оформление бесплатного питания в школьных столовых. Также в регионе обновили онлайн-запись на обучение в учреждениях дополнительного образования, а справку из поликлиники после болезни больше не нужно приносить в школу — она автоматически приходит на Школьный портал.

Регион стал первым, где с 1 апреля начали автоматически поставляться льготы на оплату ЖКУ и попал в число пилотных, где МФЦ начал использовать систему «Витрина данных».

Андрей Воробьев добавил, что Подмосковье старается сделать получение госуслуг доступным и быстрым, чтобы людям не приходилось тратить время в очередях. По его мнению, услуги должны поставляться автоматически, без обращения за ними. Так, сейчас в подмосковных роддомах матери получают вместе со свидетельством о рождении 13 документов, в числе которых СНИЛС, ИНН и полис ОМС.

«Проактивно получают поддержку многодетные и семьи с низкими доходами. Без заявлений можно продлить и льготную транспортную карту учащимся. Максимально переводим в „цифру“ социальные выплаты. Заботимся о бизнесе — в прошлом году 100% субсидий Мининвеста были выданы в электронном виде. Еще одна проактивная услуга — выдача цифрового дубликата разрешения на работу такси», — добавил глава области.

Как пояснил губернатор, с каждым годом количество услуг, которые можно получить проактивно, растет.