Без справок и беготни. Льготы на ЖКУ стали проактивными в Подмосковье

Предоставление льгот на оплату коммунальных услуг стало проактивным в Подмосковье. Это означает, что жителям не надо собирать справки, квитанции и приносить их в МФЦ. Льготы стали автоматическими.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что это позволит жителям забыть о беготне по инстанциям.

Компенсацию будут назначать автоматически при возникновении у льготника права на меру поддержки с 1 апреля Ирина Каклюгина.

Например, льготу назначат, если семья стала многодетной или если человек получил инвалидность.

По словам Каклюгиной, компенсация за ЖКУ — популярная услуга в Подмосковье. Каждый год за ней обращаются около 70 тысяч новых получателей.

Как все будет?

Сейчас льготы станут автоматическими, а прежде требовалось собирать много документов и посещать МФЦ.

Теперь на портале госуслуг Подмосковья придет заявление с данными льготника — ему нужно только проверить их и номер банковского счета.

Компенсацию будут перечислять на счет до 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникло право на льготу.

Льготы на оплату коммуналки в Московской области сделали проактивными по поручению губернатора Андрея Воробьева.