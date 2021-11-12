Решение проблем вместе с жителями. Воробьев рассказал о задачах нового главы Красногорска

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил Дмитрию Волкову — бывшему руководителю Каширы — возглавить Красногорск. Он отметил его умение решать проблемы через общение с жителями и назвал основные задачи, которые потребуется выполнить.

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Губернатор поблагодарил Волкова за успешную и эффективную работу в Кашире. Кроме того, ранее он занимался социальными вопросами в Ленинском округе.

«Вы сделали большую работу по развитию сельского хозяйства, инвестиционных проектов и благоустройства, которое, конечно, мы обязательно продолжим», — отметил Воробьев.

Впереди у Волкова задачи по развитию большой территории — Красногорска. Там, по словам губернатора, акцент необходимо сделать на работе управляющих компаний, улучшении детских садов, школ, микрорайонов, развязок и дорог.

Я хочу вам предложить возглавить городской округ Красногорск, самую заметную в регионе территорию, чтобы вы уделили персональное внимание, как вы это умеете, через общение с жителями по актуальным вопросам Андрей Воробьев.

Один из основных новых проектов в Красногорске — это строительство детского госпиталя. Его уже начали возводить, и главе потребуется внимательно контролировать процесс.

«Плюс у нас большая программа благоустройства, а это парки, лыжня, велодорожки. Все требует профессионального подхода. Поэтому очень рассчитываю, что вы с этой задачей справитесь. И, конечно, обязательно здесь нужна мощная команда, которая эти перемены обеспечит», — заключил Воробьев.

Он порекомендовал настраиваться на работу и рассказал, что рассчитывает на профессионализм.

Общение с жителями — приоритет

Волков поблагодарил губернатора за доверие и подчеркнул, что Красногорск — округ с очень высокой ответственностью.

«Даже сегодняшние результаты переписи показывают, что, по большому счету, это не только негласная столица Подмосковья. Там уже около полумиллиона населения», — отметил он.

По его словам, Красногорск привлекает все больше молодых и амбициозных людей. Мнения и идеи жителей будут учитывать для развития территории.

Самое главное — в любой работе нужно, как вы всегда говорите, в первую очередь общаться и уделять внимание жителям Дмитрий Волков.

Он сообщил, что погружен в проблемы городского округа. Одна из основных — управляющие компании.

«Будем уделять особое внимание УК и по задолженностям, и по ресурсам. Также важная история — это, конечно же, транспорт, развязки, пассажиропоток», — сказал Волков.

И добавил, что есть места, где не достроены школы. Это, по его словам, важно исправлять, в то же время занимаясь созданием новых социальных объектов.