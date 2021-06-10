«Мы ждали этого 50 лет». Первый камень в основание областной детской больницы заложили в Красногорске

Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова с главой Подмосковья Андреем Воробьевым и известным врачом Леонидом Рошалем заложили первый камень в основание Московской областной детской больницы. Ее построят в Красногорске.

Она возвысится на восемь этажей. В одном месте разместят 28 отделений.

В этом центре откроют отделения реанимации, нейрохирургии, интенсивной терапии и травматологии, а также инфекционное, неврологическое, кардиологическое, офтальмологическое и не только.

Мы редко такие торжественные мероприятия проводим в начале строительства, но здесь мы решили сделать такую церемонию, потому что для нас это эпохальное событие. В Московской области 1,5 миллиона детей. И нужен госпиталь, отвечающий мировым стандартам Андрей Воробьев.

Врач и президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль рассказал, что это долгожданное и очень знаковое для Подмосковья событие.

«Мы 50 лет ждали этого момента — сколько было разговоров, но все они на пустом месте. Сегодня действительно в Московской области праздник. Я хочу поблагодарить правительство, Татьяну Алексеевну и прежде всего губернатора за то, что наконец это будет», — сказал он.

По словам губернатора, в этом месте будут работать около 400 врачей и еще тысяча медицинских сотрудников.

«Здесь будут оказывать помощь детям всей страны, в частности, из Подмосковья. А до сих пор у нас были разные отделения, где лечили детей, в том числе наши федеральные центры, клиника Леонида Михайловича», — сказал Воробьев.

Глава Московской области поделился историей того, с чего все началось. Он вспомнил, как на одном из приемов у президента рассказал ему о планах по детскому госпиталю.

«Было это в самый разгар ковида 2020-го. Он говорит: „Что это?“ Я говорю: „Детский госпиталь. Клиника, которая должна быть в Подмосковье. Для нас очень важно ее построить, но она очень дорогая — стоит около 15 миллиардов рублей“. Он говорит: „Дай письмо“. И пишет: „Татьяне Алексеевне Голиковой подтвердить необходимость и поддержать“», — вспомнил Воробьев.

Он рассказал, что на церемонии находятся строители, которые отвечают за то, чтобы больницу построили за три года. Татьяна Голикова отметила, что комплекс станет важным и для соседних областей.

Приятно присутствовать на таком знаковом событии. Впервые в Московской области, на моей родине, сегодня заложен камень новой областной детской больницы. Я думаю, что в первую очередь это событие, которое важно для жителей Московской области и, конечно, прилегающих областей Татьяна Голикова.

Она добавила, что новая больница сможет ежегодно оказывать помощь для 14,5 тысячи пациентов.

Завершить все работы и открыть областную детскую больницу запланировали в четвертом квартале 2024 года.