«Мы ждали этого 50 лет». Первый камень в основание областной детской больницы заложили в Красногорске
Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова с главой Подмосковья Андреем Воробьевым и известным врачом Леонидом Рошалем заложили первый камень в основание Московской областной детской больницы. Ее построят в Красногорске.
Она возвысится на восемь этажей. В одном месте разместят 28 отделений.
В этом центре откроют отделения реанимации, нейрохирургии, интенсивной терапии и травматологии, а также инфекционное, неврологическое, кардиологическое, офтальмологическое и не только.
Мы редко такие торжественные мероприятия проводим в начале строительства, но здесь мы решили сделать такую церемонию, потому что для нас это эпохальное событие. В Московской области 1,5 миллиона детей. И нужен госпиталь, отвечающий мировым стандартам
Врач и президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль рассказал, что это долгожданное и очень знаковое для Подмосковья событие.
«Мы 50 лет ждали этого момента — сколько было разговоров, но все они на пустом месте. Сегодня действительно в Московской области праздник. Я хочу поблагодарить правительство, Татьяну Алексеевну и прежде всего губернатора за то, что наконец это будет», — сказал он.
По словам губернатора, в этом месте будут работать около 400 врачей и еще тысяча медицинских сотрудников.
«Здесь будут оказывать помощь детям всей страны, в частности, из Подмосковья. А до сих пор у нас были разные отделения, где лечили детей, в том числе наши федеральные центры, клиника Леонида Михайловича», — сказал Воробьев.
Глава Московской области поделился историей того, с чего все началось. Он вспомнил, как на одном из приемов у президента рассказал ему о планах по детскому госпиталю.
«Было это в самый разгар ковида 2020-го. Он говорит: „Что это?“ Я говорю: „Детский госпиталь. Клиника, которая должна быть в Подмосковье. Для нас очень важно ее построить, но она очень дорогая — стоит около 15 миллиардов рублей“. Он говорит: „Дай письмо“. И пишет: „Татьяне Алексеевне Голиковой подтвердить необходимость и поддержать“», — вспомнил Воробьев.
Он рассказал, что на церемонии находятся строители, которые отвечают за то, чтобы больницу построили за три года. Татьяна Голикова отметила, что комплекс станет важным и для соседних областей.
Приятно присутствовать на таком знаковом событии. Впервые в Московской области, на моей родине, сегодня заложен камень новой областной детской больницы. Я думаю, что в первую очередь это событие, которое важно для жителей Московской области и, конечно, прилегающих областей
Она добавила, что новая больница сможет ежегодно оказывать помощь для 14,5 тысячи пациентов.
Завершить все работы и открыть областную детскую больницу запланировали в четвертом квартале 2024 года.