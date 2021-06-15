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    15 июня 2021, 14:15

    Красногорск развивается на благо людей. Главное о переменах в округе

    Анастасия Аброськина, Анастасия Калинина

    В Красногорске начали строительство областной детской больницы на 420 мест. Уже приступили и к капитальному ремонту роддома больницы № 1. Еще в этом году откроют пять детских садов более чем на 1,4 тысячи мест. Об этом губернатору региона Андрею Воробьеву доложил глава округа Алексей Спасский.

    Красногорск развивается на благо людей. Главное о переменах в округе | Изображение 1

    Областная детская больница

    «Состоялось событие, которое имеет значение не только для Красногорска, но и в целом для региона. Был заложен первый камень в основание областной детской больницы, которая станет центром сохранения детского здоровья в Подмосковье», — рассказал он.

    Этот проект поддержал президент. По словам Спасского, современный госпиталь рассчитан на 420 мест.

    Больница позволит пролечить в течение года более 15 тысяч детей. Для экстренных случаев, когда важна каждая минута, на крыше предусмотрена вертолетная площадка.

    Роддом городской больницы № 1

    «Второй важнейший для нас объект — это роддом Красногорской городской больницы № 1. Мы 25 марта начали капитальный ремонт, который продлится 10 месяцев. После ремонта и переоборудования акушерский стационар будет рассчитан на 80 коек: 40 — для женщин с патологиями беременности и еще 40 — послеродовых», — пояснил глава Красногорска.

    Красногорск развивается на благо людей. Главное о переменах в округе | Изображение 2

    Вместо шести родильных залов будет 11. Также увеличится количество операционных — с одной до двух. В отделениях патологий у беременных оборудуют новые палаты, предусмотрят шесть коек интенсивной терапии для взрослых и шесть — для новорожденных.

    «В январе–феврале 2022 года рассчитываем принять первых рожениц. Мы начали ремонт травматологического отделения в Красногорской городской больнице № 1. Предусмотрены внутренние строительные, сантехнические и электромонтажные работы, кондиционирование воздуха», — рассказал Спасский.

    Красногорск развивается на благо людей. Главное о переменах в округе | Изображение 3

    Он отметил, что 3 июня начался демонтаж поста скорой помощи в Нахабине. Заключен контракт на ремонт. После начнется обновление здания красногорской станции скорой помощи по адресу: улица Знаменская, дом 3. Все работы завершатся до конца года.

    Новые поликлиники

    Еще жители города очень ждут, когда заработают две поликлиники. В микрорайонах Изумрудные Холмы и Путилково. На 413 и 600 посещений в смену.

    Красногорск развивается на благо людей. Главное о переменах в округе | Изображение 4

    Сейчас строительство двух зданий завершено. Сотрудники закупают недостающее оборудование. Открытие поликлиник запланировали на конец августа 2021 года.

    Строительство школ и детсадов

    «На ежедневном личном контроле держу сроки строительства школ и детских садов. Среди них школа на 825 мест в ЖК „Серебрица“ и долгожданная школа на 825 мест в ЖК „Опалиха О3“», — рассказал глава Красногорска.

    Он отметил, что в этом году уже открыли два садика на 295 мест в Опалихе и Изумрудных Холмах. До конца года свои двери распахнут еще пять садов на 1432 места. Таким образом, за год создадут более 1,7 тысячи мест в детских садах.

    «Однако с учетом того, что на текущую дату очередь детей в возрасте от трех до семи лет составляет более семи тысяч ребятишек, это направление своей работы считаю одним из приоритетов», — пояснил Спасский.

    За ходом строительства постоянно следят родители. Они получают обратную связь и всю необходимую информацию.

    Экономика

    По словам главы округа, Красногорск традиционно занимает лидирующие в Московской области позиции по основным экономическим показателям.

    Красногорск развивается на благо людей. Главное о переменах в округе | Изображение 5

    «Наши внебюджетные инвестиции составили 9,7 миллиарда рублей за первый квартал 2021-го. Это +75% к аналогичному периоду прошлого года. За это же время в 2021 году мы приросли на 956 субъектов малого и среднего бизнеса», — рассказал он.

    В результате с начала года было создано еще 4,6 тысячи рабочих мест.

    ЖКХ

    «Среди вопросов местного значения жилищно-коммунальное хозяйство требует особого внимания, так как это большой и сложный комплекс», — подчеркнул Спасский.

    Красногорск развивается на благо людей. Главное о переменах в округе | Изображение 6

    В этом году по программе «Мой подъезд» будет отремонтировано 236 подъездов и заменено 110 лифтов. Капитальный ремонт уже сделали в 71 многоквартирном доме. Работы ведутся или выполнены в 23 домах.

    Красногорск развивается на благо людей. Главное о переменах в округе | Изображение 7

    По поручению губернатора Андрея Воробьева будет продолжен ремонт почтовых отделений. Всего будет отремонтировано четыре: на улицах Карбышева и Речной, в поселках Отрадное и Архангельское. Работы закончат к 1 августа.

    Благоустройство

    Сейчас проводится благоустройство набережной в Павшинской Пойме. Остался последний этап — активная зона. По словам главы Красногорска, уже завершили строительство амфитеатра.

    В работе — зона воркаута, спортивная площадка, места отдыха, детские игровые площадки, велопарковка. Срок окончания работ — сентябрь.

    Красногорск развивается на благо людей. Главное о переменах в округе | Изображение 8

    «В этом году будут разработаны проекты по благоустройству парка имени Карбышева, территории торфяного озера в Нахабино. На оба проекта есть большой запрос от жителей», — рассказал глава.

    Также по просьбе жителей будут благоустроены территории, прилегающие к прудам, в деревне Марьино и поселке Отрадное, вторая очередь Братцевского парка. Уже разработан проект благоустройства зоны отдыха у стадиона «Машиностроитель».

    Красногорск развивается на благо людей. Главное о переменах в округе | Изображение 9Источник фото: телеканал «360»

    Усадьба Архангельское

    «Отдельно хочу сказать об усадьбе Архангельское. Два года назад она отпраздновала свой 100-летний юбилей. В 2017-м указом президента Владимира Путина ей присвоили статус особо ценного объекта культурного наследия РФ», — отметил Спасский.

    В одном из главных зданий усадьбы продолжаются реставрационные работы. Они связаны с монтажом современных инженерных систем. Запланирована в этом году и модернизация котельной, расширение дорожного полотна и строительство парковки на 120 мест.

    Дороги

    В этом году запланирован ремонт 56 участков дорог. Работы выполнили уже на 20. Также продолжается обустройство инфраструктуры станций, парков и тротуаров около МЦД-2.

    «Важнейший для нас объект — это ремонт, а фактически новое строительство надземного перехода на Волоколамском шоссе. Это пересечение с Речной улицей. Ежедневная проходимость здесь — около 45 тысяч человек», — отметил глава городского округа.

    Красногорск развивается на благо людей. Главное о переменах в округе | Изображение 10Источник фото: телеканал «360»

    Он отметил, что проект имеет колоссальное значение для местных дорог. Работы должны завершиться к концу года.

    Культура

    Особое место в культурной жизни города занимает усадьба XVIII века Знаменское — Губайлово. Она находится напротив здания администрации. Сейчас это знаковое место приводят в порядок для формирования исторического центра города. В июле 2021-го будет завершена реставрация главного дома усадьбы.

    Красногорск развивается на благо людей. Главное о переменах в округе | Изображение 11