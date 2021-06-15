Красногорск развивается на благо людей. Главное о переменах в округе

В Красногорске начали строительство областной детской больницы на 420 мест. Уже приступили и к капитальному ремонту роддома больницы № 1. Еще в этом году откроют пять детских садов более чем на 1,4 тысячи мест. Об этом губернатору региона Андрею Воробьеву доложил глава округа Алексей Спасский.

Областная детская больница

«Состоялось событие, которое имеет значение не только для Красногорска, но и в целом для региона. Был заложен первый камень в основание областной детской больницы, которая станет центром сохранения детского здоровья в Подмосковье», — рассказал он.

Этот проект поддержал президент. По словам Спасского, современный госпиталь рассчитан на 420 мест.

Больница позволит пролечить в течение года более 15 тысяч детей. Для экстренных случаев, когда важна каждая минута, на крыше предусмотрена вертолетная площадка.

Роддом городской больницы № 1

«Второй важнейший для нас объект — это роддом Красногорской городской больницы № 1. Мы 25 марта начали капитальный ремонт, который продлится 10 месяцев. После ремонта и переоборудования акушерский стационар будет рассчитан на 80 коек: 40 — для женщин с патологиями беременности и еще 40 — послеродовых», — пояснил глава Красногорска.

Вместо шести родильных залов будет 11. Также увеличится количество операционных — с одной до двух. В отделениях патологий у беременных оборудуют новые палаты, предусмотрят шесть коек интенсивной терапии для взрослых и шесть — для новорожденных.

«В январе–феврале 2022 года рассчитываем принять первых рожениц. Мы начали ремонт травматологического отделения в Красногорской городской больнице № 1. Предусмотрены внутренние строительные, сантехнические и электромонтажные работы, кондиционирование воздуха», — рассказал Спасский.

Он отметил, что 3 июня начался демонтаж поста скорой помощи в Нахабине. Заключен контракт на ремонт. После начнется обновление здания красногорской станции скорой помощи по адресу: улица Знаменская, дом 3. Все работы завершатся до конца года.

Новые поликлиники

Еще жители города очень ждут, когда заработают две поликлиники. В микрорайонах Изумрудные Холмы и Путилково. На 413 и 600 посещений в смену.

Сейчас строительство двух зданий завершено. Сотрудники закупают недостающее оборудование. Открытие поликлиник запланировали на конец августа 2021 года.

Строительство школ и детсадов

«На ежедневном личном контроле держу сроки строительства школ и детских садов. Среди них школа на 825 мест в ЖК „Серебрица“ и долгожданная школа на 825 мест в ЖК „Опалиха О3“», — рассказал глава Красногорска.

Он отметил, что в этом году уже открыли два садика на 295 мест в Опалихе и Изумрудных Холмах. До конца года свои двери распахнут еще пять садов на 1432 места. Таким образом, за год создадут более 1,7 тысячи мест в детских садах.

«Однако с учетом того, что на текущую дату очередь детей в возрасте от трех до семи лет составляет более семи тысяч ребятишек, это направление своей работы считаю одним из приоритетов», — пояснил Спасский.

За ходом строительства постоянно следят родители. Они получают обратную связь и всю необходимую информацию.

Экономика

По словам главы округа, Красногорск традиционно занимает лидирующие в Московской области позиции по основным экономическим показателям.

«Наши внебюджетные инвестиции составили 9,7 миллиарда рублей за первый квартал 2021-го. Это +75% к аналогичному периоду прошлого года. За это же время в 2021 году мы приросли на 956 субъектов малого и среднего бизнеса», — рассказал он.

В результате с начала года было создано еще 4,6 тысячи рабочих мест.

ЖКХ

«Среди вопросов местного значения жилищно-коммунальное хозяйство требует особого внимания, так как это большой и сложный комплекс», — подчеркнул Спасский.

В этом году по программе «Мой подъезд» будет отремонтировано 236 подъездов и заменено 110 лифтов. Капитальный ремонт уже сделали в 71 многоквартирном доме. Работы ведутся или выполнены в 23 домах.

По поручению губернатора Андрея Воробьева будет продолжен ремонт почтовых отделений. Всего будет отремонтировано четыре: на улицах Карбышева и Речной, в поселках Отрадное и Архангельское. Работы закончат к 1 августа.

Благоустройство

Сейчас проводится благоустройство набережной в Павшинской Пойме. Остался последний этап — активная зона. По словам главы Красногорска, уже завершили строительство амфитеатра.

В работе — зона воркаута, спортивная площадка, места отдыха, детские игровые площадки, велопарковка. Срок окончания работ — сентябрь.

«В этом году будут разработаны проекты по благоустройству парка имени Карбышева, территории торфяного озера в Нахабино. На оба проекта есть большой запрос от жителей», — рассказал глава.

Также по просьбе жителей будут благоустроены территории, прилегающие к прудам, в деревне Марьино и поселке Отрадное, вторая очередь Братцевского парка. Уже разработан проект благоустройства зоны отдыха у стадиона «Машиностроитель».

Источник фото: телеканал «360»

Усадьба Архангельское

«Отдельно хочу сказать об усадьбе Архангельское. Два года назад она отпраздновала свой 100-летний юбилей. В 2017-м указом президента Владимира Путина ей присвоили статус особо ценного объекта культурного наследия РФ», — отметил Спасский.

В одном из главных зданий усадьбы продолжаются реставрационные работы. Они связаны с монтажом современных инженерных систем. Запланирована в этом году и модернизация котельной, расширение дорожного полотна и строительство парковки на 120 мест.

Дороги

В этом году запланирован ремонт 56 участков дорог. Работы выполнили уже на 20. Также продолжается обустройство инфраструктуры станций, парков и тротуаров около МЦД-2.

«Важнейший для нас объект — это ремонт, а фактически новое строительство надземного перехода на Волоколамском шоссе. Это пересечение с Речной улицей. Ежедневная проходимость здесь — около 45 тысяч человек», — отметил глава городского округа.

Источник фото: телеканал «360»

Он отметил, что проект имеет колоссальное значение для местных дорог. Работы должны завершиться к концу года.

Культура

Особое место в культурной жизни города занимает усадьба XVIII века Знаменское — Губайлово. Она находится напротив здания администрации. Сейчас это знаковое место приводят в порядок для формирования исторического центра города. В июле 2021-го будет завершена реставрация главного дома усадьбы.