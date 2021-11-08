Алексей Спасский возглавил Ленинский городской округ

В Ленинском округе на заседании Совета депутатов избрали главу муниципалитета, им стал Алексей Спасский. Об этом сообщила пресс-служба ГУТП Московской области.

Алексей Спасский родился 5 октября 1977 году в Москве. Закончил Российскую экономическую академию имени Г. В. Плеханова в 1999 году, в 2003 — Московский психолого-социальный институт по специальности «Юриспруденция». В 2007 году получил диплом Академии народного хозяйства при правительстве РФ по программе МВА.

С 2002 по 2014 год работал в администрации городского округа Домодедово, занимал пост заместителя руководителя администрации городского округа. Также возглавлял городские округа Кашира, Красногорск, Ленинский округ.

В 2018 году занял пост председателя Совета муниципальных образований Московской области.