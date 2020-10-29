Воробьев рассказал, как жителей Подмосковья убедили носить маски

В Подмосковье продолжает действовать масочный режим. Во всех общественных местах и транспорте региона регулярно проверяют его соблюдение. Главное — это дисциплинированность и сознательность жителей. Об этом в эфире «360» рассказал губернатор Андрей Воробьев.

В эти дни серьезно усилили контроль за ношением масок в публичных местах. Основная задача проверок — объяснить жителям важность средств индивидуальной защиты, а не оштрафовать, уточнил губернатор.

«Конечно, существует система штрафов. Но задача — не наказать рублем. Мы можем это делать, но сегодня самый важный и заметный эффект от самосознания», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Именно от дисциплинированности жителей зависит их здоровье и здоровье окружающих людей.

«Здесь очень важна позиция самих жителей. Когда кто-то заходит в автобус без маски и общается со своим другом, это недопустимо. Сегодня мы видим, что ситуация практически на 95-96% урегулирована. И все прекрасно понимают, что ношение маски — это обязательно. Было тяжело, особенно весной, когда не было масок. Сейчас их достаточное количество и по доступной цене», — сказал Андрей Воробьев.

Привлечь внимание жителей региона и убедить в том, что маски — это необходимая мера, пытаются по-разному. Где-то маски раздают супергерои, известные личности и главы округов. В Сергиевом Посаде волонтеры даже организовали необычную акцию. На автовокзал привезли пустые больничные койки и баннеры со словами: «Эти койки ждут вас, если не будете носить маски». При виде инсталляции пассажиры сразу надевали средства индивидуальной защиты.

«В разных муниципалитетах ребята-волонтеры отнеслись к этому очень креативно, чтобы разнообразить нашу жизнь. Жизнь прекрасна, какие бы времена мы ни переживали. И здесь такая помощь с чувством юмора, со смекалкой, как мне кажется, очень и очень пригодилась», — отметил губернатор.

Проверки масочного режима постоянно проводят в общественном транспорте. Во время рейдов волонтеры раздают бесплатные маски всем желающим.