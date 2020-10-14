Известный боксер раздал маски и флаерсы с автографом в Чехове
Боксер Денис Лебедев раздавал жителям Чехова не только маски, но и флаерсы со своим автографом. Такую акцию устроили, чтобы еще раз напомнить местным жителям о необходимости соблюдать масочный режим.
В любом общественном месте пользоваться индивидуальными средствами защиты — обязанность каждого. И об этом ежедневно напоминают волонтеры. В местах массового скопления людей они бесплатно раздают сотни масок и проводят разъяснительные беседы.
«Ряд людей выявили, которые находились без масок. Постарались их не пугать какими-то санкциями. Просто разъяснить им доходчивым путем, что маска — это в первую очередь безопасность носящего эту маску. Каждому вручили флаерс с информацией о заболевании», — рассказал Григорий Артамонов, глава городского округа Чехов.
Люди не отказывались от помощи и охотно брали маски по несколько штук — для себя и близких. Сейчас это вещь нужная. Без нее ни в одно людное место не попасть. А за несоблюдение можно и на штраф нарваться в размере пяти тысяч рублей.