26 октября 2020, 20:26
Больничные койки появились на автовокзале в Сергиевом Посаде. Это предупреждение пассажирам без масок
В Сергиевом Посаде провели необычный перфоманс. На вокзале появились пустые больничные койки и баннеры со словами: «Эти койки ждут вас, если не будете носить маски». Об этом рассказали в пресс-службе администрации Сергиева Посада.
Во время необычной акции волонтеры раздавали всем желающим бесплатные маски.
Провести такое мероприятие решили волонтеры вместе с окружной Общественной палатой. Их главная цель — обратить внимание жителей на необходимость носить средства индивидуальной защиты.
Пассажирам объясняли, что маски снижают вероятность заражения коронавирусной инфекцией в несколько раз. Это поможет снизить нагрузку на систему здравоохранения.
К середине ноября в Подмосковье будет почти 18 тысяч коек для пациентов с СОVID-19. Но перед регионом стоит задача найти врачей для работы в больницах. Об этом на совещании с зампредами правительства рассказал губернатор Андрей Воробьев.