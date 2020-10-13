Бесплатные маски раздали жителям Балашихи на железнодорожных станциях

В Балашихе добровольцы продолжают проверять соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Волонтеры раздают маски тем, у кого их нет.

Акцию организовали вместе с Общественной палатой округа и Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Сегодня волонтеры продолжают свою работу, которую они начали несколько дней назад. Мы раздаем защитные маски и напоминаем о важности их ношения в общественном транспорте», — рассказала председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

Она отметила, что носить маски необходимо, потому что, по словам заразившихся людей, они заразились именно в транспорте и в торговых центрах.

Почти 70 волонтеров проверяют соблюдение масочного режима и раздают средства индивидуально защиты. Они дежурят по четыре человека на железнодорожных станциях, по двое — на автостанциях и крупных остановках. На дежурства выходят в утренние и вечерние часы-пик.

Источник фото: телеканал «360»

Каждый день добровольцы раздают порядка 500 масок. Всего за время акции их выдали уже более трех тысяч. Волонтеры раздают и памятки о том, как противодействовать коронавирусу.

Контроль за соблюдением масочного режима усилен 28 сентября согласно постановлению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Средства индивидуальной защиты необходимо носить на железнодорожных станциях, в вагонах электропоездов и автобусах. За отказ от ношения маски пассажирам общественного транспорта грозит штраф в размере пяти тысяч рублей. Такая мера предусмотрена кодексом Московской области об административных правонарушениях.