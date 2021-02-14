Воробьев рассказал, как продвигается строительство путепровода в Лобне

В Лобне началось строительство путепровода через железную дорогу. Через два года местные жители забудут про пробки и смогут добираться до аэропорта Шереметьево гораздо быстрее. Об этом в эфире программы «Вести. Неделя в городе» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Путепровод на Северном объезде Лобни из города поможет выезжать водителям не по железнодорожному переезду, а над ним. В результате водители смогут выезжать за полчаса. Это важный объект, поэтому его будут строить круглосуточно. Открытие запланировано на конец следующего года.

«Лобня будет передвигаться совершенно свободно. Плюс мы дополнительно расширяем практически в два раза — до шести полос — Лобненское шоссе. Это важно также для аэропорта Шереметьево. Жители Лобни многие работают в Шереметьево и сегодня вынуждены просто часами прозябать, стоять в пробках», — рассказал губернатор.

Кроме того, в этом году должны завершить строительство еще 14 крупных дорожных объектов — улицы Туполева в Жуковском, моста через Москву-реку в Воскресенске, путепровода на улице Фрунзе в Мытищах, развязки на Ленинградском шоссе. Также завершат строительство ЦКАД.

Тем не менее решить проблему с пробками также можно и с помощью новой разметки или светофора. На сайте «Добродел» можно оставить подобную заявку.

«Каждый человек, который передвигается в своем микрорайоне, в своем городе, лучше знает какие-то несовершенные решения, которые можно изменить. Мы очень активно находимся в диалоге с жителями», — сообщил Воробьев.

В начале февраля министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик сообщил, что за семь лет в Московской области построили 158 объектов протяженностью 866 километров. В планах на 2021 год — построить более 100 километров дорог.