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    11 февраля 2021, 12:03

    Забыть о пробках перед железной дорогой. Новый путепровод начали строить в Лобне

    Анастасия Аброськина, Дмитрий Степанищев

    В Лобне приступили к строительству путепровода через железную дорогу. Это поможет уйти от пробок на старом переезде, где из-за интенсивного движения электричек водители часами стоят перед шлагбаумом. Старт новому проекту дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    Забыть о пробках перед железной дорогой. Новый путепровод начали строить в Лобне | Изображение 1

    Когда путепровод откроют, водители смогут выезжать из города за 30 минут вместо двух часов, которые они вынуждены тратить в пробках рядом с переездом на Батарейной улице.

    Запустить движение по путепроводу планируют уже в 2022 году, и это часть масштабного строительства Северного обхода Лобни.

    Мы реализуем много президентских проектов по развитию инфраструктуры. Так получилось, что Лобня попала в железнодорожный плен, а количество жителей здесь растет

    Андрей Воробьев.

    Пробки рядом с железной дорогой выросли в несколько раз после запуска МЦД-1 Одинцово — Лобня. В день здесь с интервалом до шести минут проезжает около 80 электричек. Из-за этого старый переезд часто закрыт. Водителям приходится ждать больше часа.

    Забыть о пробках перед железной дорогой. Новый путепровод начали строить в Лобне | Изображение 2

    Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что путепровод обеспечит проезд от Дмитровского шоссе до Лугового микрорайона с возможностью выезда на Рогачевское шоссе.

    Но одна из значимых задач нового объекта заключается и в том, что он выведет из Лобни транзитный поток, идущий через город.

    Из города тяжело выехать — можно простоять в пробках до двух часов. И как раз строительство Северного обхода Лобни вместе с остальными объектами позволит вывести транзитный поток из города

    Алексей Гержик.
    Забыть о пробках перед железной дорогой. Новый путепровод начали строить в Лобне | Изображение 3

    Северный обход Лобни построят в три этапа. Кроме путепровода, реконструируют еще и Лобненское шоссе, кольцевое пересечение в районе терминала В аэропорта Шереметьево.