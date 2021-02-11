Забыть о пробках перед железной дорогой. Новый путепровод начали строить в Лобне

В Лобне приступили к строительству путепровода через железную дорогу. Это поможет уйти от пробок на старом переезде, где из-за интенсивного движения электричек водители часами стоят перед шлагбаумом. Старт новому проекту дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Когда путепровод откроют, водители смогут выезжать из города за 30 минут вместо двух часов, которые они вынуждены тратить в пробках рядом с переездом на Батарейной улице.

Запустить движение по путепроводу планируют уже в 2022 году, и это часть масштабного строительства Северного обхода Лобни.

Мы реализуем много президентских проектов по развитию инфраструктуры. Так получилось, что Лобня попала в железнодорожный плен, а количество жителей здесь растет Андрей Воробьев.

Пробки рядом с железной дорогой выросли в несколько раз после запуска МЦД-1 Одинцово — Лобня. В день здесь с интервалом до шести минут проезжает около 80 электричек. Из-за этого старый переезд часто закрыт. Водителям приходится ждать больше часа.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что путепровод обеспечит проезд от Дмитровского шоссе до Лугового микрорайона с возможностью выезда на Рогачевское шоссе.

Но одна из значимых задач нового объекта заключается и в том, что он выведет из Лобни транзитный поток, идущий через город.

Из города тяжело выехать — можно простоять в пробках до двух часов. И как раз строительство Северного обхода Лобни вместе с остальными объектами позволит вывести транзитный поток из города Алексей Гержик.

Северный обход Лобни построят в три этапа. Кроме путепровода, реконструируют еще и Лобненское шоссе, кольцевое пересечение в районе терминала В аэропорта Шереметьево.