Более 60 тысяч доз «Спутника V» получило Подмосковье за неделю
Жители Подмосковья продолжают активно прививаться от коронавируса. На этой неделе регион получил более 60 тысяч доз вакцины «Спутник V». Об этом в эфире программы «Вести. Неделя в городе» рассказал губернатор области Андрей Воробьев.
На этой неделе в подмосковные пункты вакцинации поступило более 60 тысяч доз «Спутника V». Сейчас в регионе привиться от коронавируса можно не только в больнице, но и в торговом центре, а также по месту работы. Это быстро, безопасно и бесплатно. Пожилые жители Подмосковья могут вакцинироваться в клубах «Активного долголетия».
«Если раньше нам приходилось как-то настойчиво уговаривать и была критика в адрес властей: „Зачем вы нас толкаете на вакцинацию?“, сегодня очень хороший поток по записи и на порталах, и в стационарах, и в поликлиниках», — рассказал губернатор.
Уже к весне в регионе начнут действовать 220 пунктов вакцинации.
«План поставлен — 3,6 миллиона. Начинали с тысячи в день, потом пять тысяч вакцин в сутки. Сейчас мы дошли до 10 тысяч вакцин в сутки. Постоянно наращиваем. В феврале, я думаю, мы привьем если не 200 тысяч, то около того», — отметил Воробьев.
Несколько дней назад мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19, который был развернут в прошлом году на базе выставочного центра в подмосковном парке «Патриот», завершил работу.