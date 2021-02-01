Около 100 километров дорог построят в Подмосковье в 2021 году

За семь лет в Московской области построили 158 объектов протяженностью 866 километров. В планах на 2021 год — построить более 100 километров дорог. Об этом заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

С 2013 по 2020 год включительно в строительство дорог было вложено 715 миллиардов рублей. В результате затраченных средств и сил за этот период времени удалось улучшить транспортную ситуацию в 35 муниципалитетах.

Источник фото: телеканал «360»

«За 2020 год открыто движение по 19 объектам. Из них четыре — федеральные, 15 — региональные. Протяженность — 356 километров. Безусловно, ЦКАД — знаковый федеральный объект. Открыты 311 километров. Охват населения — три миллиона человек. Это новое скоростное кольцо, которое обеспечило сегодня движение в бессветофорном режиме», — сообщил Гержик губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

По словам министра, важную работу сделали на Ярославском шоссе. Там расширили дорогу от Тарасовки до Пушкино. Изначально этот участок был тяжелым, но теперь по нему можно двигаться без пробок.

«И Дмитровское шоссе — от МКАДа до Рогачевского шоссе. Также объект строился три года. На сегодняшний момент бессветофорное движение увеличило пропускную способность Дмитровского шоссе», — добавил Гержик.

Источник фото: телеканал «360»

Он назвал три наиболее важных объекта, построенных в 2020 году. Это Репинская развязка, путепровод в Дедовске, Развязка в Трехгорке.

На 2021 год у нас планы по строительству 15 дорожных объектов. Из них шесть — федеральные, девять — региональные. Протяженность — около 100 километров. Объем капитальных вложений — 130 миллиардов рублей Алексей Гержик.

Он добавил, что в этом году должен открыться отрезок М5 «Урал» в Люберцах — с 19-го по 28-й километр. По его словам, это основное восточное направление.

«Западное направление. Минское шоссе в Одинцове — с 45 -го по 66-й километр. Открываем 21 километр. Десятиполосное движение. Очень важный тоже объект, обеспечивающий транспортную доступность парка „Патриот“ и аэропорта Кубинка», — сказал Гержик.

На А108 откроется аварийный мост. Кроме того, в 2021 году будут построена дорога в обход Коломны, кольцевое пересечение в Шереметьево, Воскресенский мост, путепровод Фрунзе в Мытищах, улица Чистяковой в Одинцове, развязка на пересечении М10 «Россия».

К 2024 году ведомство запланировано ввести в эксплуатацию 45 объектов общей протяженностью более 360 километров.

Важные все объекты. Но не менее важно, чтобы они все работали, когда мы их сдаем. В частности, объезд Сергиева Посада, о котором просило огромное количество людей. И потом мы огромное количество денег направили. Мне хотелось бы видеть эффективность этой дороги, потому что мы, как я понимаю, так и не вывели транзитный транспорт оттуда Андрей Воробьев.

В конце января 2021 года в Одинцове прошло открытие путепровода около платформы Жаворонки. Он связал Минское и Можайское шоссе.