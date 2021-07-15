Сильные умом и духом. Воробьев поздравил школьников Подмосковья с прорывом на ЕГЭ

В этом году школьники Подмосковья показали прорыв в результатах ЕГЭ по математике и физике. Максимальную оценку получили вдвое больше ребят, чем раньше. При этом всего в области сразу 682 стобалльника по разным направлениям. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что они — гордость региона.

Губернатор пообщался со школьниками, которые смогли сдать на 100 баллов сразу три предмета. Таких в Подмосковье всего четверо.

Учебный год завершен, и мы пригласили вас, нашу гордость. Вы перфекционисты, да, можно так сказать? По трем предметам получили 100 баллов. Это очень приятно, и в Подмосковье в этом году вообще прорыв Андрей Воробьев.

По словам главы Подмосковья, высокий результат, безусловно, важен для самих ребят и их семей, но это еще не все.

«Это важно и для всей системы образования. Благодаря вашим достижениям оценка идет и педагогам, которые обучают около миллиона человек в Подмосковье. Мы сегодня здесь, чтобы и вас поздравить, и учителей поблагодарить. Чем больше таких ребят, чем больше они получают образование в Подмосковье, тем приятнее», — отметил Воробьев.

Ребята рассказали губернатору региона о том, как готовились к экзаменам, какие предметы любили, куда планируют поступать. Он пожелал ребятам силы духа и в будущей учебе, а главное, в жизни.

Я вас поздравляю и хочу еще раз учителей поблагодарить. Хочу, чтобы у всех ребят, с которыми вы учились, тоже все получилось, чтобы вы характер проявили в достижении целей Андрей Воробьев.

По словам министра образования области Ильи Бронштейна, на ЕГЭ обществознание и физика уже традиционно оказались самыми популярными предметами.

«В Подмосковье в этом году произошел определенный прорыв: очень серьезно увеличилось количество ребят, получивших 100 баллов по математике и по физике. Это количество выросло более чем в два раза по отношению к прошлому году. Мы очень этому рады, потому что сегодня наши ребята с очень хорошими результатами именно по этим предметам очень востребованы в лучших вузах нашей страны», — рассказал он.

Всего в этом году ЕГЭ сдавали почти 40 тысяч ребят. Из них 682 получили наивысший результат — 100 баллов.

По решению губернатора все учителя, которые подготовили двух и даже более стобалльников, дополнительно получают премии в размере 150 тысяч рублей Илья Бронштейн.

В Подмосковье педагогам помогают и социальной ипотекой — власти дают существенную льготу на покупку жилья.

Стоимость квартиры берет на себя правительство региона. Ее обладателю остается лишь выплачивать проценты.

Это означает, что первоначальный взнос, 50% всей стоимости, оплачивает Московская область. Но оставшаяся сумма тоже за регионом. На участнике программы остаются лишь проценты — несколько тысяч рублей в месяц.