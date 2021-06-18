Высший балл за два предмета ЕГЭ получили 12 школьников Подмосковья

Уже 12 школьников Подмосковья получили высший балл сразу по двум предметам ЕГЭ. Это отметила заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина.

Таких ребят называют мультистобалльниками, ведь они сдали оба предмета на 100 из 100.

Вместе с тем в Подмосковье почти 500 выпускников, которые показали лучший результат по одному из предметов.

В регионе уже 492 стобалльника Ирина Каклюгина.

Свои результаты можно узнать на сайте, где достаточно ввести фамилию, имя, отчество ребенка и номер паспорта.

«Ребята — большие молодцы, они показали высокий уровень подготовки. Каждый мультистобалльник и педагог, который подготовил двух и более стобалльников, получит от области денежное вознаграждение», — отметила Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что таким выпускникам положено по 100 тысяч рублей, а учителям — по 150 тысяч.