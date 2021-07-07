Высший балл на ЕГЭ получили 676 школьников Подмосковья

Максимальный балл на ЕГЭ получили 676 выпускников в Подмосковье. При этом результат по английскому языку, профильной математике и физике оказался лучше, чем в прошлом году.

Как отметила заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина, все итоги основного периода ЕГЭ подведут к 15 июля.

Каждый учитель, подготовивший двух и более стобалльников, получит премию в размере 150 тысяч рублей. Выпускники этого года нас очень радуют Ирина Каклюгина.

В этом году английский язык на 100 баллов сдали 12 ребят, а в прошлом — всего трое. Результат по профильной математике тоже заметно улучшился.

«По профильной математике стобалльников 47, а в прошлом году было лишь 26. По физике у нас 31 стобалльник. Это вдвое больше прошлогодних показателей», — добавила Каклюгина.

При этом, по ее словам, уже значительно выросло и количество выпускников, сдавших профильную математику и физику более чем на 80 баллов.