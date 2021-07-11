Воробьев поздравил работников почтовых отделений Подмосковья

День российской почты в этом году отмечают 11 июля. В гости к работникам подмосковных отделений приехал губернатор Андрей Воробьев. Он поздравил всех, кто причастен к важной для жителей сфере, и напомнил о большой программе модернизации.

Свыше 300 почтовых отделений улучшат в Подмосковье уже к августу. Где-то они были очень ветхими, приносили неудобства всем — и жителям, и сотрудникам.

У нас уже большая программа модернизации почтовых отделений идет. Мне кажется, люди стали замечать Андрей Воробьев.

Во всех отремонтированных офисах установят новую мебель и современную технику. В большинстве мест появятся и системы управления очередью.

Источник фото: пресс-служба губернатора Подмосковья

Разместят терминалы для банковских карт. Кроме того, жители увидят большой ассортимент марок, открыток, конвертов и не только.

«Я работаю на почте 18 лет, в этом отделении — 2,5 года. Ремонт ждали очень давно, как сотрудники отделения, так и жители близлежащих домов. Сейчас здесь все кардинально изменилось — зал стал намного светлее и просторнее, мебель новая. Все очень комфортно и удобно, — сказала заместитель начальника отделения почтовой связи Ольга Прохорова.

Соглашение, по которому пункты отремонтируют и приведут к одному стилю, 18 февраля подписали Воробьев и генеральный директор «Почты России» Максим Акимов.

Они рассказали, что задача — сделать так, чтобы жителям было просто, понятно, удобно и комфортно.