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    17 мая 2021, 10:04

    Почтовые отделения в Протвине реконструируют к августу

    Анастасия Аброськина

    Оба почтовых отделения закрыли на реконструкцию до августа в Протвине. Ремонт начинается в понедельник, 17 мая. Но жители смогут воспользоваться временным пунктом.

    Почтовые отделения в Протвине реконструируют к августу | Изображение 1

    Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Протвино.

    Закончить работы планируют до 1 августа

    пресс-служба администрации Протвина.

    На реконструкцию закрыли отделения в домах № 2 на Лесном бульваре и № 2 на Московской улице.

    Временный пункт выдачи и отправки посылок организуют в доме № 3 на Сосновом проезде.

    Ранее стало известно, что около 300 отделений «Почты России» модернизируют и приведут к одному стилю в Подмосковье до осени.