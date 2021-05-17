Почтовые отделения в Протвине реконструируют к августу

Оба почтовых отделения закрыли на реконструкцию до августа в Протвине. Ремонт начинается в понедельник, 17 мая. Но жители смогут воспользоваться временным пунктом.

Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Протвино.

Закончить работы планируют до 1 августа пресс-служба администрации Протвина.

На реконструкцию закрыли отделения в домах № 2 на Лесном бульваре и № 2 на Московской улице.

Временный пункт выдачи и отправки посылок организуют в доме № 3 на Сосновом проезде.

Ранее стало известно, что около 300 отделений «Почты России» модернизируют и приведут к одному стилю в Подмосковье до осени.