facebook_pixel
    08 июня 2021, 17:22

    Свыше 300 почтовых отделений улучшат в Подмосковье к августу

    Анастасия Аброськина, Нэлли Ефимкина

    Более 300 почтовых отделений запланировали улучшить в Подмосковье к началу августа. Из них около 150 офисов отремонтирует за свой счет «Почта России».

    Свыше 300 почтовых отделений улучшат в Подмосковье к августу | Изображение 1

    На финишную прямую вышел ремонт первых 60 отделений. Об этом рассказали в «Почте России».

    В 28 муниципалитетах уже скоро примут своих клиентов модернизированные отделения. А в некоторых округах готовятся к открытию сразу несколько отделений

    пресс-служба «Почты России».

    Например, почти завершили преображение в Кашире, Озерах и Шаховской.

    «По три отделения скоро примут клиентов из Воскресенска и Орехово-Зуева. Ждут своего открытия отделения в Егорьевске, Балашихе, Раменском, Талдоме, Мытищах», — сказали в «Почте России».

    Во всех отремонтированных офисах установят новую мебель и современную технику. В большинстве мест появятся и системы управления очередью.

    Разместят терминалы для банковских карт. Кроме того, жители увидят большой ассортимент марок, открыток, конвертов и не только.