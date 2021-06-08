Свыше 300 почтовых отделений улучшат в Подмосковье к августу

Более 300 почтовых отделений запланировали улучшить в Подмосковье к началу августа. Из них около 150 офисов отремонтирует за свой счет «Почта России».

На финишную прямую вышел ремонт первых 60 отделений. Об этом рассказали в «Почте России».

В 28 муниципалитетах уже скоро примут своих клиентов модернизированные отделения. А в некоторых округах готовятся к открытию сразу несколько отделений пресс-служба «Почты России».

Например, почти завершили преображение в Кашире, Озерах и Шаховской.

«По три отделения скоро примут клиентов из Воскресенска и Орехово-Зуева. Ждут своего открытия отделения в Егорьевске, Балашихе, Раменском, Талдоме, Мытищах», — сказали в «Почте России».

Во всех отремонтированных офисах установят новую мебель и современную технику. В большинстве мест появятся и системы управления очередью.

Разместят терминалы для банковских карт. Кроме того, жители увидят большой ассортимент марок, открыток, конвертов и не только.