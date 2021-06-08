Свыше 300 почтовых отделений улучшат в Подмосковье к августу
Более 300 почтовых отделений запланировали улучшить в Подмосковье к началу августа. Из них около 150 офисов отремонтирует за свой счет «Почта России».
На финишную прямую вышел ремонт первых 60 отделений. Об этом рассказали в «Почте России».
В 28 муниципалитетах уже скоро примут своих клиентов модернизированные отделения. А в некоторых округах готовятся к открытию сразу несколько отделений
Например, почти завершили преображение в Кашире, Озерах и Шаховской.
«По три отделения скоро примут клиентов из Воскресенска и Орехово-Зуева. Ждут своего открытия отделения в Егорьевске, Балашихе, Раменском, Талдоме, Мытищах», — сказали в «Почте России».
Во всех отремонтированных офисах установят новую мебель и современную технику. В большинстве мест появятся и системы управления очередью.
Разместят терминалы для банковских карт. Кроме того, жители увидят большой ассортимент марок, открыток, конвертов и не только.