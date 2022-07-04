Андрей Воробьев поручил усилить контроль за долгостроем «Лайково» в Одинцове

Контроль за долгостроем «Лайково» усилят в Одинцове. Такое поручение губернатор Андрей Воробьев дал главе городского округа. По его словам, дольщики слышали о переносе сроков не раз, но это должно закончиться.

Обращаясь на совещании к главе городского округа Одинцово Андрею Иванову, губернатор поставил задачу решить вопрос, волнующий жителей несколько лет.

«Вчера мы с Максимом Фоминым (зампред правительства Подмосковья — прим. ред.) по поводу недостроя „Лайково“ говорили. Прошу свое внимание уделить, чтобы контроль за темпом и динамикой был», — сказал Воробьев.

В свои квартиры люди должны были заехать еще в 2018 году, но застройщик обанкротился. Позднее подключился Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Он взял на себя обязательства по завершению всех работ.

Люди уже несколько раз слышали о переносе сроков. Не хочется, чтобы это повторялось. Мы должны это исключить Андрей Воробьев.

Жилой комплекс состоит из двух площадок. На одной из них — семь домов, а на второй — пять.

Кроме домов, в жилом комплексе «Лайково» появятся детский сад на 380 мест и школа на 1,1 тысячи мест.