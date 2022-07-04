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    04 июля 2022, 15:11

    Андрей Воробьев поручил усилить контроль за долгостроем «Лайково» в Одинцове

    Анастасия Аброськина

    Контроль за долгостроем «Лайково» усилят в Одинцове. Такое поручение губернатор Андрей Воробьев дал главе городского округа. По его словам, дольщики слышали о переносе сроков не раз, но это должно закончиться.

    Андрей Воробьев поручил усилить контроль за долгостроем «Лайково» в Одинцове | Изображение 1

    Обращаясь на совещании к главе городского округа Одинцово Андрею Иванову, губернатор поставил задачу решить вопрос, волнующий жителей несколько лет.

    «Вчера мы с Максимом Фоминым (зампред правительства Подмосковья — прим. ред.) по поводу недостроя „Лайково“ говорили. Прошу свое внимание уделить, чтобы контроль за темпом и динамикой был», — сказал Воробьев.

    Андрей Воробьев поручил усилить контроль за долгостроем «Лайково» в Одинцове | Изображение 2

    В свои квартиры люди должны были заехать еще в 2018 году, но застройщик обанкротился. Позднее подключился Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Он взял на себя обязательства по завершению всех работ.

    Люди уже несколько раз слышали о переносе сроков. Не хочется, чтобы это повторялось. Мы должны это исключить

    Андрей Воробьев.

    Жилой комплекс состоит из двух площадок. На одной из них — семь домов, а на второй — пять.

    Андрей Воробьев поручил усилить контроль за долгостроем «Лайково» в Одинцове | Изображение 3

    Кроме домов, в жилом комплексе «Лайково» появятся детский сад на 380 мест и школа на 1,1 тысячи мест.