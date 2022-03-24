«В последние годы у врачей особая роль». Педиатры Подмосковья подключились к всероссийскому конгрессу

Лечение астмы, борьба с муковисцидозом и аллергией — эти и другие темы поднимут педиатры на Всероссийском конгрессе «5П Детская медицина». Участники — врачи разных стран. Их поприветствовал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

К участию подключились свыше четырех тысяч врачей из 62 регионов России и семи других стран.

Педиатры, безусловно, у нас являются особой категорией. Я благодарен всем, кто дает свои предложения, находится в постоянном поиске, предлагает самые современные методики Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что на форуме собрались специалисты, которые лечат и спасают жизни самых юных пациентов.

«Мы со своей стороны тоже ищем разные способы поддержки наших врачей. В последние два года у врачей особая роль. И в самых сложных моментах они проявили себя в самом лучшем качестве. Я хочу всех поблагодарить», — добавил Воробьев.

По его словам, сегодня в Московской области около 2,5 тысячи педиатров. Большинство из них — участковые врачи.

«Конечно, мы должны сделать все, чтобы сделать вашу работу эффективной, удобной, чтобы дети наши были здоровы», — сказал губернатор Подмосковья.

Он выразил надежду на то, что наработки, которые прозвучат во время конгресса, внедрят на практике.

Все врачи для нас очень дороги, а детские — особенно. Хочу пожелать вам плодотворного и полезного обсуждения Андрей Воробьев.

Всероссийский конгресс с международным участием пройдет до 26 марта.