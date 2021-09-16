«Благодаря вам можем встречаться». Еще 12 наград за борьбу с ковидом вручили врачам Подмосковья

Еще 12 наград передали врачам Подмосковья за помощь в борьбе с коронавирусом и большой вклад в развитие здравоохранения. Медали и благодарственные письма вручил губернатор региона Андрей Воробьев во время II Съезда детских врачей.

Источник фото: телеканал «360»

Их получили медсестры, заведующие отделениями, акушерки, детские педиатры и не только.

Губернатор Подмосковья вручил знаки Преподобного Сергия Радонежского и медали Луки Крымского. По его словам, сама встреча стала возможной благодаря в том числе медикам.

Благодаря вам, врачам, мы имеем возможность уже очно встречаться, а в прошлом году многие мероприятия были перенесены или отменены. Сейчас, слава богу, вы здесь. Поэтому вам наши слова благодарности. Мы вас всех очень любим, дорожим. У нас великолепные врачи Андрей Воробьев.

Во время II Съезда детских врачей Подмосковья состоялось награждение победителей в номинациях «Айболит XXI века», «Прорыв года», «Первые руки», «Специалист года».

Источник фото: телеканал «360»

«Особенное сообщество. Я хочу всех поприветствовать. Наших любимых врачей и особенно тех, кто занимается с детьми: и отец Александр, и Лео Антонович, и Александр Григорьевич, и Елена Николаевна. Это звезды, академики, люди, которые всю жизнь посвятили. Здесь, в этом зале, много тех, кто на разных позициях спасает огромное количество детей», — подчеркнул губернатор.

Воробьев добавил, что каждому из врачей — низкий поклон и благодарность. Но вместе с тем задача властей, по его словам, — помогать по всем направлениям.

Мы знаем, что доброе слово лечит. И это очень, безусловно, важно, но важно с нашей стороны, чтобы каждая клиника и каждая поликлиника была оснащена всем самым современным Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что большую роль играют и технологии, а мы живем в быстро меняющемся мире, где важно успевать за временем и делать медицину конкурентной, современной.

«Конечно, мы вас очень любим, дорожим вами. Мы понимаем, что особенно сложно тем, кто работает в первичном звене. По крайней мере все цифры говорят о том, то сейчас нагрузка на педиатров и терапевтов в поликлиниках большая», — добавил Воробьев.

Губернатор пожелал врачам, чтобы после съезда каждый из них почерпнул для себя что-то новое, включая технологии и методики.